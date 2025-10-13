Ez a gyakori rák betegség jól gyógyítható, mégis sokan belehalnak

A mellrák nem ritka betegség, élete során körülbelül minden nyolcadik, kilencedik nőt érinthet. Az időben felismert és megkezdett kezeléssel a betegség nagyon jó eséllyel gyógyítható. Az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen nemcsak októberben, a mellrák hónapjában, hanem egész évben arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők vegyenek részt az életkoruk és egészségügyi kockázati csoportjuk szerint ajánlott emlőszűrő vizsgálatokon. Emlőpanasz, probléma, elváltozás észlelése esetén a mielőbbi kivizsgáláson, diagnosztikai vizsgálaton való részvétel szükséges.

Október a mellrák hónapja. Fotó: Pexels.com

Figyeljünk testünk jelzéseire!

A mindennapokban, a két szűrés közti idősávban is fontos az önvizsgálat, testünk változásainak a megfigyelése: ha valaki csomót tapint a mellében, méretében vagy formájában változást lát a keblén, a bőr vagy a mellbimbó gödrös vagy begyűrődött lesz, ha nem múló kiütésszerű bőrpírt vagy a mellen bőrelváltozást tapasztal, esetleg a mellbimbó befelé fordul vagy behúzódik, vérzik vagy a felkarján szokatlan puffadást észlel, kérjen kivizsgálást, mert ezek közül a tünetek közül bármelyik lehet az emlődaganat jele is – tájékoztatta az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen szakembere a Magyar Nemzetet.

Nőtt a mellrák előfordulása az ötven év alatti nőknél

Az elmúlt évtizedben a mellrák előfordulása nőtt a fiataloknál, különösen a 30–39 éves korosztályban – derült ki az MSD Pharma Hungary Kft. kutatásából. Kiss Zoltán, az MSD adatkutatási vezetője egy rendezvényen elmondta, a mellrák a leggyakrabban diagnosztizált ráktípus a nők körében a világban és Magyarországon is, és az adatok szerint az elmúlt évtizedben számottevően emelkedett a betegség hazai előfordulása a fiatalabb korosztályokban. A 30–39 éves és a 40–49 éves korosztályban is. Kiss Zoltán hozzátette: a magyar betegek túlélési esélyei a kelet-közép-európai régió legjobbjai közé tartoznak, az elmúlt tíz évben a betegség ötéves túlélési mutatói is számottevően javultak. Például a 40–49 éves korosztályban 89 százalékos. Az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen szakembere elmondta, hogy valóban előfordul a fiataloknál is ez a betegség, de azért az emlőrák még mindig leginkább a középkorú és idősebb nőket érinti. Az onkológiai éberség persze a fiatalokra is kell hogy vonatkozzon.

A korai felismerés életet menthet

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 2022-ben világszerte 2,3 millió nő élt diagnosztizált emlőrákkal, és 670 ezren haltak meg a betegségben. Surján Orsolya országos tiszti főorvos a Jobverse állásbörze Egészségsziget pavilonjánál a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából azt mondta:

Magyarországon évente mintegy nyolcezer új emlődaganatos beteget diagnosztizálnak, és évente sajnos 2100-2200 nőt veszítünk el, ami nagyon nagy arány.

Szintén a Nemzeti rákregiszter adatbázisában szerepelnek csak egy másik fajta BNO-kódon azok, akiknek ún. nulladik stádiumú a betegségük. Ők 825-en voltak 2022-ben. Ez az ún. emlő in situ carcinómája, amikor a betegség még biztosan nem terjedt tovább, nem invazív, „egy helyben van”. Esetükben ezt a kezdeti, nulladik stádiumú elváltozást felismerték, ami jól kezelhető, és szinte bizonyos a teljes gyógyulás – tette hozzá az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen szakembere. Az emlődaganat időben történő diagnosztizálása esetén az ötéves túlélési arány kilencven százalék feletti.

Hírességek, akik megküzdöttek a mellrákkal

Angelina Jolie-nak nemcsak magánélete, hanem egészségi állapota is széles körű nyilvánosságot kapott, amikor 2013-ban bejelentette, hogy mindkét mellét eltávolíttatja, mert egy hibás gén miatt a mellrák kialakulásának kockázatát valószínűsítették nála. (Anyja 2007-ben petefészekrákban hunyt el.) Újabb műtéten 2015-ben esett át, petefészkeit és petevezetékeit is eltávolították.

A hazai hírességek közt többen is vállalták, hogy mellrákot diagnosztizáltak náluk, és beszéltek róla, hogy ezzel is erőt adjanak sorstársaiknak.

Többek közt Bangó Margit Kossuth-díjas előadóművész, aki kétszer is legyőzte a betegséget. A Jóban-Rosszban című sorozat színésznőjét, Tallós Ritát 2013-ban diagnosztizálták mellrákkal, de szerencsére ő is meggyógyult.