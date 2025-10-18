NNGYKvisszaélésközösségi média

Figyelem! Visszaélnek az NNGYK nevével

A közösségi médiában több hamis profil is feltűnt.

Visszaélnek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti (NNGYK) Központ nevével – hívta fel a figyelmet a központ. Az NNGYK tájékoztatása szerint az utóbbi napokban több közösségimédia-felületen is hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé.

Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból 

– szögezték le. A központ arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintők, ne dőljenek be a hamis tartalmaknak, és jelentsék a gyanús profilokat a közösségimédia-platformokon.

A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen. További hivatalos információk kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin érhetők el.


