Figyelem! Visszaélnek az NNGYK nevével

Visszaélnek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti (NNGYK) Központ nevével – hívta fel a figyelmet a központ. Az NNGYK tájékoztatása szerint az utóbbi napokban több közösségimédia-felületen is hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé.

Fotó: Shutterstock

Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból

– szögezték le. A központ arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintők, ne dőljenek be a hamis tartalmaknak, és jelentsék a gyanús profilokat a közösségimédia-platformokon.

A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen. További hivatalos információk kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin érhetők el.