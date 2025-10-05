  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Forgalomterelés várható héfőtől az egyik legforgalmasabb autópályán, mutatjuk a részleteket
autópályautazásforgalomterelés

Forgalomterelés várható héfőtől az egyik legforgalmasabb autópályán, mutatjuk a részleteket

Érdemes lesz minden autósnak navigációs alkalmazást használni az optimális útvonal megtervezéséhez.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 05. 11:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Műszaki karbantartás miatt hétfőtől forgalomterelés várható az M1-es autópályán Törökbálint térségében – közölte vasárnap a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Képünk illusztráció (Forrás: Kemma.hu)

A tájékoztatás szerint október 6–13. között az elválasztósáv műszaki karbantartása miatt lezárják a belső sávot az M1-es autópálya kivezető szakaszán Törökbálint térségében, ezért 

csak egy forgalmi sáv lesz járható.

A Magyar Közút azt ajánlja a közlekedőknek, hogy még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinformon, valamint érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk az optimális útvonal megtervezéséhez.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekAndrej Babis

Szőcs László: Babis győzelme a miénk is

Szőcs László avatarja

A Patrióták Orbán Viktor után a második miniszterelnöküket adhatják Európának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu