Forgalomterelés várható héfőtől az egyik legforgalmasabb autópályán, mutatjuk a részleteket

Műszaki karbantartás miatt hétfőtől forgalomterelés várható az M1-es autópályán Törökbálint térségében – közölte vasárnap a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Képünk illusztráció (Forrás: Kemma.hu)

A tájékoztatás szerint október 6–13. között az elválasztósáv műszaki karbantartása miatt lezárják a belső sávot az M1-es autópálya kivezető szakaszán Törökbálint térségében, ezért

csak egy forgalmi sáv lesz járható.

A Magyar Közút azt ajánlja a közlekedőknek, hogy még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinformon, valamint érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk az optimális útvonal megtervezéséhez.