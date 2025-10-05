Rendkívüli

Drón- és rakétatámadások után Lengyelország riadóztatta a légierőt

balesetautópályaM0-ás autópálya

Baleset miatt bénult meg az M0-ás forgalma

A baleset nyomán a burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került, az autóút érintett szakaszát lezárták.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 7:19
Az autópálya érintett szakaszát lezárták – A felvétel illusztráció (Forrás: Police.hu)
Baleset miatt nem lehet közlekedni az M0-áson, Törökbálintnál, ahol az M7-es csomópontnál, az M1-es sztráda irányába tartó felhajtónál négy jármű ütközött össze – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap reggel.

Mentőautót lopott a romániai férfi (Fotó: Pixabay)
A felvétel illusztráció (Forrás: Pixabay)

Az Útinform tájékoztatása szerint három személygépkocsi és egy kisbusz rohant egymásba az M0-ás autóút 4-es kilométerénél, az M7-es sztrádai feletti hídon. 

A balesetben az egyik jármű fel is borult.

A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A baleset nyomán a burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került. Az autóút érintett szakaszát lezárták.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Forrás: Police.hu)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
