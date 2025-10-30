Forradalmi újításokra készülnek a határátkelőkön

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásával valósítja meg az Európai Határregisztrációs Rendszerhez (EES) kapcsolódó szoftverfejlesztéseket és eszközbeszerzéseket, hogy javítsa a határátléptetés hatékonyságát és megfeleljen a schengeni, biztonsági és műszaki előírásoknak – írja a police.hu.

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Magyarország határforgalma 2030-ra várhatóan eléri

a 80 millió főt, ami növeli az illegális bevándorlás elleni küzdelem kihívásait.

Ennek érdekében az ország „okos határátkelő” létrehozását és a biometrikus azonosítás megerősítését célozza meg.

A fejlesztés gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az EES hatálya alá tartozó utasok átlépését, csökkenti az esetleges időveszteségeket, és a

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre telepített biometrikus arcképrögzítő eszközök biztosítják a magas minőségű arcfelismerést.

Emellett korszerűsítik az ORFK központi hálózati eszközeit az adatátvitel gyorsítása érdekében. A szoftverfejlesztés zökkenőmentes működést garantál, figyelembe véve az ETIAS rendszerhez kapcsolódó fejlesztéseket is.A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Integrált Határigazgatási Alapjának Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszközéből nyújtott, 892,15 millió forint összegű, vissza nem térítendő uniós támogatással, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

„A határigazgatás területén működtetett nagyméretű informatikai rendszerek továbbfejlesztése és az interoperabilitás biztosítása” felhívásra benyújtott „EES-hez kapcsolódó további szoftverfejlesztés és eszközbeszerzés” című pályázat keretében valósul meg várhatóan 2027. január 29-ig,

jelentősen erősítve Magyarország határigazgatási kapacitását és az európai határok biztonságát.

A projekt hozzájárul a schengeni térség jogi és technológiai fejlődéséhez, valamint Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájának megvalósításához.