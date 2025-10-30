Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élőben a Kormányinfóról + videó

határrendészschengeni tagságSchengen-övezetLiszt Ferenc nemzetközi repülőtér

Forradalmi újításokra készülnek a határátkelőkön

Javítják a határátléptetés hatékonyságát és arra is törekednek, hogy megfeleljenek a schengeni, biztonsági és műszaki előírásoknak. Magyarország határforgalma 2030-ra várhatóan eléri a 80 millió főt, ami növeli az illegális bevándorlás elleni küzdelem kihívásait. Ennek érdekében az ország „okos határátkelő” létrehozását és a biometrikus azonosítás megerősítését célozza meg.

Forrás: police.hu2025. 10. 30. 7:52
Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásával valósítja meg az Európai Határregisztrációs Rendszerhez (EES) kapcsolódó szoftverfejlesztéseket és eszközbeszerzéseket, hogy javítsa a határátléptetés hatékonyságát és megfeleljen a schengeni, biztonsági és műszaki előírásoknak – írja a police.hu.

Budapest, 2025. augusztus 20. A Bihari János Táncegyüttes műsora a Liszt Ferenc-repülőtéren 2025. augusztus 20-án. Az augusztus huszadikai programsorozat keretében komoly- és népzenével, valamint néptánccal ünnepelnek a repülőtér utasforgalmi tereiben, a 2A és 2B terminálokon. MTI/Illyés Tibor
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Magyarország határforgalma 2030-ra várhatóan eléri 

a 80 millió főt, ami növeli az illegális bevándorlás elleni küzdelem kihívásait.

 Ennek érdekében az ország „okos határátkelő” létrehozását és a biometrikus azonosítás megerősítését célozza meg.

A fejlesztés gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az EES hatálya alá tartozó utasok átlépését, csökkenti az esetleges időveszteségeket, és a

 Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre telepített biometrikus arcképrögzítő eszközök biztosítják a magas minőségű arcfelismerést.

 Emellett korszerűsítik az ORFK központi hálózati eszközeit az adatátvitel gyorsítása érdekében. A szoftverfejlesztés zökkenőmentes működést garantál, figyelembe véve az ETIAS rendszerhez kapcsolódó fejlesztéseket is.A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Integrált Határigazgatási Alapjának Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszközéből nyújtott, 892,15 millió forint összegű, vissza nem térítendő uniós támogatással, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

„A határigazgatás területén működtetett nagyméretű informatikai rendszerek továbbfejlesztése és az interoperabilitás biztosítása” felhívásra benyújtott „EES-hez kapcsolódó további szoftverfejlesztés és eszközbeszerzés” című pályázat keretében valósul meg várhatóan 2027. január 29-ig, 

jelentősen erősítve Magyarország határigazgatási kapacitását és az európai határok biztonságát.

A projekt hozzájárul a schengeni térség jogi és technológiai fejlődéséhez, valamint Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájának megvalósításához.

 


További játékainkhoz kattintson ide!


Borítókép: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (Fotó: Vémi Zoltán)

 


 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu