Gulyás Gergely: Folytatni kell a megyei jogú városok fejlesztéssorozatát + videó

Zala vármegye székhelyén, Zalaegerszegen tartják a Megyei Jogú Városok Szövetségének kétnapos közgyűlését. A rendezvény első napján jelen volt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki hangsúlyozta, hogy a kormány partnerként tekint a megyei városokra és a polgármesterekre is.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (k), Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere (j) és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. a szövetsé közgyűlésén tartott sajtótájékoztatón Zalaegerszegen

(Fotó: MTI/Katona Tibor)

Gulyás Gergely a Megyei Jogú Városok Szövetségének kétnapos közgyűlése kapcsán beszélt arról, hogy a koronavírus-járvány, majd a háborús helyzet nehézséget okozott a településeknek is, de ettől függetlenül „az elmúlt bő évtized a fejlesztések tekintetében nagyon sikeres időszak volt”. Az országban és ezekben a városokban megvan az erő és megvan a szándék, hogy ezek folytatódjanak.

A kormány nyitott arra, hogy a települések működéssel kapcsolatos észrevételeit is megfontolja, és ha szükséges, változtasson.

Az biztos, hogy ez az állami normatíváknál, illetve a kötelező és önként vállalt feladatoknál indokolt és szükséges – fogalmazott a miniszter.

Hangsúlyozta azt is, hogy

jól működő, erős városokra és önkormányzatokra van szükség, és olyan helyi közösségekre, amelyek büszkék a saját identitásukra és büszkék lehetnek a saját településükre.

Jó példaként említette Zalaegerszeget, ahol „kézzel fogható és szemmel látható”, hogy a jelenlegi polgármester vezetése alatt milyen jelentős fejlődés ment végbe.

A megyei jogú városoknak meghatározó szerepük van

Szita Károly, a szövetség elnöke, Kaposvár polgármestere (Fidesz–KDNP) azt mondta: 25 megyei jogú város van Magyarországon, ezekben kétmillió ember lakik, és itt termelődik a nemzeti össztermék egyharmada, vagyis e településeknek meghatározó szerepük van.

Felidézte, hogy a Bokros-csomag miatti megszorítások kapcsán „indult meg először lefelé az önkormányzatoknak a lehetősége”. Később, a 2002-t követő kormányok esetében adóssághegyeket örököltek, nem kaptak finanszírozást a kötelezően ellátandó feladatokhoz sem.

Az önkormányzatok eladósodtak, óriási volt a munkanélküliség, Kaposváron például 2009-ig 10 százalék fölött, most mindössze 2,9 százalék. Ezen túlmenően Magyarország polgárai fizették Európában a legmagasabb gáz- és villanyárakat

– sorolta a politikus.