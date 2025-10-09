Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan interjút ad, nálunk élőben követheti + videó

Gulyás Gergely: Folytatni kell a megyei jogú városok fejlesztéssorozatát + videó

A kormány partnerként tekint a megyei jogú városokra és a polgármesterekre, hangsúlyozta a miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 09. 18:02
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Zala vármegye székhelyén, Zalaegerszegen tartják a Megyei Jogú Városok Szövetségének kétnapos közgyűlését. A rendezvény első napján jelen volt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki hangsúlyozta, hogy a kormány partnerként tekint a megyei városokra és a polgármesterekre is. 

Zalaegerszeg, 2025. október 9. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (k) a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) közgyűlésén tartott sajtótájékoztatón Zalaegerszegen 2025. október 9-én. Mellette Szita Károly, az MJVSZ elnöke, Kaposvár polgármestere (j) és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. MTI/Katona Tibor
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (k), Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere (j) és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. a szövetsé közgyűlésén tartott sajtótájékoztatón Zalaegerszegen 
(Fotó: MTI/Katona Tibor)

Gulyás Gergely a Megyei Jogú Városok Szövetségének kétnapos közgyűlése kapcsán beszélt arról, hogy a koronavírus-járvány, majd a háborús helyzet nehézséget okozott a településeknek is, de ettől függetlenül „az elmúlt bő évtized a fejlesztések tekintetében nagyon sikeres időszak volt”. Az országban és ezekben a városokban megvan az erő és megvan a szándék, hogy ezek folytatódjanak.

A kormány nyitott arra, hogy a települések működéssel kapcsolatos észrevételeit is megfontolja, és ha szükséges, változtasson.

Az biztos, hogy ez az állami normatíváknál, illetve a kötelező és önként vállalt feladatoknál indokolt és szükséges – fogalmazott a miniszter.

Hangsúlyozta azt is, hogy 

jól működő, erős városokra és önkormányzatokra van szükség, és olyan helyi közösségekre, amelyek büszkék a saját identitásukra és büszkék lehetnek a saját településükre.

Jó példaként említette Zalaegerszeget, ahol „kézzel fogható és szemmel látható”, hogy a jelenlegi polgármester vezetése alatt milyen jelentős fejlődés ment végbe.

A megyei jogú városoknak meghatározó szerepük van

Szita Károly, a szövetség elnöke, Kaposvár polgármestere (Fidesz–KDNP) azt mondta: 25 megyei jogú város van Magyarországon, ezekben kétmillió ember lakik, és itt termelődik a nemzeti össztermék egyharmada, vagyis e településeknek meghatározó szerepük van.

Felidézte, hogy a Bokros-csomag miatti megszorítások kapcsán „indult meg először lefelé az önkormányzatoknak a lehetősége”. Később, a 2002-t követő kormányok esetében adóssághegyeket örököltek, nem kaptak finanszírozást a kötelezően ellátandó feladatokhoz sem.

Az önkormányzatok eladósodtak, óriási volt a munkanélküliség, Kaposváron például 2009-ig 10 százalék fölött, most mindössze 2,9 százalék. Ezen túlmenően Magyarország polgárai fizették Európában a legmagasabb gáz- és villanyárakat 

– sorolta a politikus.

Felidézte, hogy 

2010-et követően a kormány átvállalta az önkormányzatok fojtogató adósságát,

 majd következett a rezsicsökkentés, ami szintén óriási segítség volt az önkormányzatoknak. Jelentős munkahelyteremtések indultak meg, és valamennyi magyarországi nagyváros részesülhetett a Modern városok program támogatásából.

Szita Károly úgy összegzett: 

Ez volt a mögöttünk hagyott egy évszázad legnagyobb önkormányzati fejlesztése Magyarországon.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz–KDNP) arra emlékeztetett, hogy a város 1997 és 2015 után harmadik alkalommal házigazdája a szövetség közgyűlésének. Az elmúlt bő másfél évtizedben jó, szoros és korrekt kapcsolatot épített ki Zalaegerszeg önkormányzata a kormánnyal, és azok a fejlesztések és beruházások, amelyek a városban létrejöttek, nem valósulhattak volna meg a kormány támogatása nélkül – mondta.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén Zalaegerszegen 2025. október 9-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

