Már 1,3 millió címre kézbesítették a nemzeti konzultációs íveket + videó

A nemzeti konzultáció mindenkinek egy jó lehetőség arra, hogy véleményt mondjon a hosszú távú gázszerződések ügyében és a magyar adórendszer fontos kérdéseiről is – jelentette ki a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely hozzátette: azt látjuk, hogy
vannak olyan „brüsszeli pórázon lihegő pártok”, amelyek minden brüsszeli diktátumot örömmel fogadnak és végre akarnak hajtani.
Rámutatott: Magyarország hosszabb ideje Brüsszel kritikáit kénytelen elviselni az adórendszer egyszerűsége és egykulcsos volta miatt. Azoknak, akik ezen változtatni akarnak, látszik, hogy vannak magyarországi kapcsolataik is – jelentette ki Gulyás Gergely. Úgy fogalmazott: a Tisza Párt adóemelési tervei is azt mutatják, hogy Magyarországon nincs konszenzus az adórendszerrel kapcsolatosan, ezért egy olyan társadalmi vita, amely egyértelművé teszi a választópolgárok álláspontját a közteherviselés kérdésében, helyes és indokolt.
Öt húsbavágó kérdés
A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában kérik ki a véleményeket:
- A munkát alacsony vagy magasabb adó terhelje?
- A gyermekes családok adókedvezményeit szűkíteni kell vagy inkább bővítsük?
- Megmaradjon az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége, vagy sem?
- Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk máshonnan, ami értelemszerűen rezsiemeléssel járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett?
- A vállalkozások fizessenek továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magas adót fizessék?