Már 1,3 millió címre kézbesítették a nemzeti konzultációs íveket + videó

Jó ütemben halad a nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése, a csütörtök reggeli adatok szerint 1,3 millió címre már kézbesítette a posta az íveket – közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett: vannak olyan brüsszeli pórázon lihegő pártok, amelyek minden brüsszeli diktátumot végrehajtanának.

2025. 10. 09. 13:35
A nemzeti konzultáció mindenkinek egy jó lehetőség arra, hogy véleményt mondjon a hosszú távú gázszerződések ügyében és a magyar adórendszer fontos kérdéseiről is – jelentette ki a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely a Kormányinfón (Fotó: Havran Zoltán)

Gulyás Gergely hozzátette: azt látjuk, hogy

vannak olyan „brüsszeli pórázon lihegő pártok”, amelyek minden brüsszeli diktátumot örömmel fogadnak és végre akarnak hajtani.

Rámutatott: Magyarország hosszabb ideje Brüsszel kritikáit kénytelen elviselni az adórendszer egyszerűsége és egykulcsos volta miatt. Azoknak, akik ezen változtatni akarnak, látszik, hogy vannak magyarországi kapcsolataik is – jelentette ki Gulyás Gergely. Úgy fogalmazott: a Tisza Párt adóemelési tervei is azt mutatják, hogy Magyarországon nincs konszenzus az adórendszerrel kapcsolatosan, ezért egy olyan társadalmi vita, amely egyértelművé teszi a választópolgárok álláspontját a közteherviselés kérdésében, helyes és indokolt.

 

Öt húsbavágó kérdés

A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában kérik ki a véleményeket:

  1. A munkát alacsony vagy magasabb adó terhelje?
  2. A gyermekes családok adókedvezményeit szűkíteni kell vagy inkább bővítsük?
  3. Megmaradjon az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége, vagy sem?
  4. Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk máshonnan, ami értelemszerűen rezsiemeléssel járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett?
  5. A vállalkozások fizessenek továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magas adót fizessék?

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


