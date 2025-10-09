Már 1,3 millió címre kézbesítették a nemzeti konzultációs íveket + videó

A nemzeti konzultáció mindenkinek egy jó lehetőség arra, hogy véleményt mondjon a hosszú távú gázszerződések ügyében és a magyar adórendszer fontos kérdéseiről is – jelentette ki a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely a Kormányinfón (Fotó: Havran Zoltán)

Gulyás Gergely hozzátette: azt látjuk, hogy

vannak olyan „brüsszeli pórázon lihegő pártok”, amelyek minden brüsszeli diktátumot örömmel fogadnak és végre akarnak hajtani.

Rámutatott: Magyarország hosszabb ideje Brüsszel kritikáit kénytelen elviselni az adórendszer egyszerűsége és egykulcsos volta miatt. Azoknak, akik ezen változtatni akarnak, látszik, hogy vannak magyarországi kapcsolataik is – jelentette ki Gulyás Gergely. Úgy fogalmazott: a Tisza Párt adóemelési tervei is azt mutatják, hogy Magyarországon nincs konszenzus az adórendszerrel kapcsolatosan, ezért egy olyan társadalmi vita, amely egyértelművé teszi a választópolgárok álláspontját a közteherviselés kérdésében, helyes és indokolt.

Öt húsbavágó kérdés

A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában kérik ki a véleményeket: