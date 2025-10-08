Az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciájáról (COP30) szóló éves európai parlamenti szakbizottsági állásfoglalásában a Tisza Párt újra megtámadta a rezsicsökkentést, mely védi a magyar családokat a magas energiaáraktól, írja sajtóközleményében Ferenc Viktória a Fidesz uniós képviselője.
A Tisza Párt újra bizonyította: eltörölnék a rezsicsökkentést
A Tisza Párt képviselője, Kulja András ismét a lakossági energiatámogatások kivezetése mellett szavazott. Ferenc Viktória, a Fidesz EP-képviselője kijelentette: a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja mindig a magyar emberek érdekei mentén szavaz, ezért elutasította a rezsicsökkentést támadó állásfoglalást.
A Tisza Párt a rezsicsökkentés ellen
A tiszás Kulja András a hétfő esti ülésen megszavazta a dokumentumot, amely a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának sürgős kivezetésére szólít fel. Mindez egy újabb példája annak, hogy mit szán a Tisza Párt a magyar embereknek.
Ferenc Viktória a szavazás kapcsán kiemelte: a szakbizottsági állásfoglalás vállalhatatlan elemeket tartalmaz, például a rezsicsökkentés eltörlését jelentenék, ami háztartásonként minimum kétszázezer forinttal terhelné meg a rezsikiadásokat.
Ezt nem engedhetjük, a klímavédelem fontos, és teszünk érte, de nem hagyjuk, hogy az emberekkel fizettessék meg az árát, megvédjük a magyar embereket a magas energiaáraktól.
Borítókép: A Tisza-párt vezetője Magyar Péter és az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
Drámai helyzet a Mount Everesten: több száz túrázót menekítettek ki a hó fogságából + videó
Néhányan hipotermiás állapotba kerültek.
Trump mindent megtesz a békéért, Brüsszelnek azonban más tervei vannak
Ursula von der Leyen újabb bizalmatlansági szavazás elé néz.
Bakondi György: Az Európai Unió ragaszkodik a migrációs paktumhoz
A tagállamok próbálnak önállóan erőfeszítéseket tenni a lakosság érdekeinek védelme érdekében.
Ha mégis Tomahawk rakétákat kap Ukrajna, Zelenszkij öröme akkor sem lehet felhőtlen
Hónapokig is eltarthat a szállítás.
