Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Tisza PártEPfosszilis energiahordozókrezsicsökkentés

A Tisza Párt újra bizonyította: eltörölnék a rezsicsökkentést

A Tisza Párt képviselője, Kulja András ismét a lakossági energiatámogatások kivezetése mellett szavazott. Ferenc Viktória, a Fidesz EP-képviselője kijelentette: a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja mindig a magyar emberek érdekei mentén szavaz, ezért elutasította a rezsicsökkentést támadó állásfoglalást.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 9:44
A Tisza-párt vezetője Magyar Péter és az Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
Az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciájáról (COP30) szóló éves európai parlamenti szakbizottsági állásfoglalásában a Tisza Párt újra megtámadta a rezsicsökkentést, mely védi a magyar családokat a magas energiaáraktól, írja sajtóközleményében Ferenc Viktória a Fidesz uniós képviselője.

Tisza Párt
Ferenc Viktória a Fidesz EP-képviselője. Forrás: Fidesz-eu.hu

 

A Tisza Párt a rezsicsökkentés ellen

A tiszás Kulja András a hétfő esti ülésen megszavazta a dokumentumot, amely a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának sürgős kivezetésére szólít fel. Mindez egy újabb példája annak, hogy mit szán a Tisza Párt a magyar embereknek.

Ferenc Viktória a szavazás kapcsán kiemelte: a szakbizottsági állásfoglalás vállalhatatlan elemeket tartalmaz, például a rezsicsökkentés eltörlését jelentenék, ami háztartásonként minimum kétszázezer forinttal terhelné meg a rezsikiadásokat.

Ezt nem engedhetjük, a klímavédelem fontos, és teszünk érte, de nem hagyjuk, hogy az emberekkel fizettessék meg az árát, megvédjük a magyar embereket a magas energiaáraktól.

 

Borítókép: A Tisza-párt vezetője Magyar Péter és az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Francesca, a tények hűséges asszonya

Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne.

