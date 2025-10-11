  • Magyar Nemzet
  Gyöngyösön koncertezik a Pogány Induló, Horváth László előre üzent: „Igen, a gyöngyösiek szívtak már rendesen. De nem kábítószert, hanem a kábítószer miatt"
Gyöngyösön koncertezik a Pogány Induló, Horváth László előre üzent: „Igen, a gyöngyösiek szívtak már rendesen. De nem kábítószert, hanem a kábítószer miatt”

Felelősségteljes viselkedésre intette Horváth László a drogfogyasztást népszerűsítő könnyűzenei előadót, Szirmai Marcellt. A Pogány Induló művésznévvel futó zenész ma este Gyöngyösön tart koncertet. A drogügyi kormánybiztos hangsúlyozta: a település már eleget szenvedett a kábítószertől, nem kellene még tovább népszerűsíteni a fogyasztását.

2025. 10. 11. 15:02
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Mielőtt Pogány Induló ma este feltenné szokásos kérdését Gyöngyösön is, előre megválaszolom. Igen, a gyöngyösiek szívtak már rendesen. De nem kábítószert, hanem a kábítószer miatt” – szögezte le közösségi oldalán Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hozzátette: nyilván ez a koncertet és a bevételt nem fogja érinteni, de Gyögyöst igen: mert ami ott marad „azok a bekristályozott öntudatlan zombik, a cucc áráért feltört lakások és kocsik, az otthonukban félelemben lefekvő idősek, az anyatejjel függővé tett csecsemők, a roncs életek”. 

Emlékeztetett a város legzüllöttebb környékeire: Duránda, Harmadosztály. „A rajongóid, követőid közül is találsz majd ott. Ha ott is megkérdezed, hogy szívtak-e ma rendesen, ott is igennel fognak válaszolni. A szívás itt a kristály. Dalszövegként hangzatos az »adok-veszek«, de jegyzőkönyvben és vallomásban már nem hangzik olyan jól. Az új pszichoaktív anyaggal való visszaélésre vagy kábítószer-kereskedelem bűntettre nehéz rímet találni. Megoldást se könnyű” – írta, majd rámutatott: „akkor pláne nem, ha újabb lyukakat ütnek azon a közös csónakon, amiből megfeszített munkával épp merjük ki a vizet”. 

Mint írta, Pogány Indulóval az okokról, a felelősség mértékéről, a kiút esélyéről nincs értelme beszélni, ugyanis Pogány Induló mindössze egy jól fizető karakter és megformálói elválaszthatatlanná tették tőle a kábítószert. „Így népszerű, így termeli a pénzt. Persze ennek tapsolnak a terjesztők is, mert nekik is hozza a hasznot.
Ez pedig így nincs rendben, itt határt kell húznunk, mert fiatal sorsokról, gyermekéletekről beszélünk. A gyöngyösi koncert előtt Szirmai Marcellhez szólok, neki címzem az írást, akinek igenis van önálló döntése és van felelősségérzete. Pogány Indulónak egyik sincs” – zárta üzenetét a kormánybiztos.

Borítókép: Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


