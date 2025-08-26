Pogány Induló – ki szív eleget?

„Olyan kicsi a világ / Érezd a nagyod / Első gyermek lett a nővérem a második meg halott /És a harmadik én vagyok / Akinek ragyog / Az élete, de mostanában sok hideget kapok.”

Innen indult az egész. Radnóti Miklós igézetében? Ki tudja? Mindenesetre kísérteties a hasonlóság.

„Erőszakos, rút kisded voltam én, / ikret szülő anyácska, – gyilkosod! / öcsémet halva szülte-é, / vagy élt öt percet, nem tudom, / de ott a vér és jajgatás között / úgy emeltek föl a fény felé, /akár egy győztes, kis vadállatot, / ki megmutatta már, hogy mennyit ér: / mögötte két halott.”

Mondanám, hogy Radnóti Huszonnyolc év című versét senkinek sem kell bemutatni, de tartok tőle, Pogány Induló Gettócsirkéjét ma már többen tudják, pláne fújják és persze szívják, ugye…

Radnóti a művésznév választására is hatással lehetett. A Friderikusz Sándor készítette interjúban – erről majd még bővebben – Szirmai Marcell a gyerekkori élményét elmesélve felidézi, hogy édesanyja egyszer elvitte egy komolyzenei koncertre, amit ő szinte végigaludt, de amikor felriadt, valami pogány téma megragadta, s később, amikor művésznevet választott, egyértelmű volt, hogy ez a nyerő. Tehát Radnóti Pogány köszöntője, netán Ady Egy párisi hajnalon („Én pap vagyok, de pogány pap, pogány”) című verse volt a kút, amiből Szirmai Marcell merített.

Pogány Induló a korosztálya egyik hőse, kedvence, krónikása, példaképe, de kikerülhetetlenül az idősebb generáció tagjai is hallottak felőle, még ha nem is hallgatják a számait. Az elmúlt hetekben pedig egyenesen politikai tényezővé lépett elő, miután a Sziget fesztiválon adott koncertjén a Horváth László drogügyi kormánybiztossal folytatott korábbi pengeváltására utalva így fordult a közönséghez, helyesebben így hergelte a tömeget: „Szívtatok ma rendesen?”

Amire a nagyérdemű soraiból „Mocskos Fidesz!” volt a válasz. Így avanzsált Pogány Induló az ellenzéki megmondóemberek legszebb lázálmaiban „kormánykritikus rapperré”.

Pogány Induló tényleg kormánykritikus rapper lenne? Dehogy. Hogy akkor mi, helyesebben ki? Egy kétségtelenül tehetséges srác, aki a korosztálya életérzését, problémáit énekli, helyesebben rappeli meg látszólag autentikusan, saját élményanyagból gyúrva, valójában ettől mindinkább eltávolodva, ezt a világot csupán a saját céljaira ügyesen felhasználva. Hogy ez lenne a művészet 2025-ben? Ne legyünk finnyásak. Radnóti nem érdekből katolizált, és akkor is szülőhazája maradt e lángoktól ölelt kis ország, amikor kitaszítva behívták munkaszolgálatra, és inkább Abdáig menetelt, mint hogy megszökjön, Ady azonban némi ellentételezés fejében és néhány liter bor dionüszoszi társaságában megrendelésre, lelkiismeret-furdalás nélkül áruba bocsátotta kivételes tehetségét.

A legfontosabb kérdés az: hiteles-e Pogány Induló? Nem árt megismerni az életútját. Szegeden született, mondjuk így, polgári családba, miként, árulta el, művésztársainak kilencvenöt százaléka.

Zongoratanár édesanyja, meglátva fiában a többirányú tehetséget, a művészi pálya felé terelte őt, kilenc éven át hegedült, szavalt, gyerekszínészként foglalkoztatták, majd a szentesi Horváth Mihály Gimnázium­ban kapott a sikereit megalapozó többirányú művészeti képzést. Idővel már itt sem bírta elviselni az oktatási rendszer kereteit, szülei támogatását élvezve tizenhat évesen otthagyta az iskolát, és megkezdte önálló karrierjét.