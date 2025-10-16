Hallgatnak a kutyák, pedig huszonkétezer embernek lett elege

– Csaknem 22 ezer embertől kaptunk felhatalmazást ebben az ügyben, akik első szóra nagy tömegben támogatták azt, hogy húzzunk egy olyan határt a közéletben, ami mégiscsak a legalapvetőbb normáinkat érinti – mondta el lapunknak Máthé Zsuzsa.

Fotó: Csudai Sándor

A Szent István Intézet igazgatója a mai napon a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnökének, Kovács Gergelynek a XII. kerület testületi ülése előtt adta át az összegyűjtött aláírásokat, amiért a pártban semmilyen következménye nem volt Jánosi Gergely botrányos kijelentéseinek. Az MKKP újbudai képviselője az amerikai konzervatív influenszer szeptember 10-én történt megyilkolása kapcsán közösségi oldalán örömét fejezte ki, azonban később a felháborodás hatására törölte a bejegyzését.

Kovács Gergely a testületi ülést megelőző eset során érdemi választ nem tudott adni Máthé Zsuzsa kérdéseire, mindössze összevissza hebegett, majd pedig terelni kezdte a témát.

Máthé Zsuzsa az ügy kapcsán lapunknak azt nyilatkozta,

nem Jánosi Gergő személye ellen gyűjtöttük ezt az aláírást, hanem annak a megerősítésére, azoknak a határpontoknak a kijelölésére, amik átléphetetlenek a közéletben.

Máthé Zsuzsa kiemelte, a Jánosi Gergely által tett kijelentések egy átlag polgár szájából is elkeserítőek lettek volna, és egy nagyon komoly társadalmi problémát jeleznek.

Látjuk azt, hogy Semjén Zsoltot hogyan támadták meg. Bizonyos értelemben ő is, ha nem is fizikailag, de emberi értelemben teljesen alaptalan módon merénylet áldozata lett

– jelentette ki a Szent István Intézet igazgatója. A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva kiemelte, Kovács Gergely a Kutyapárt társelnöke, a pártnak pedig van egy etikai kódexe, amely alapján Jánosi Gergő alkalmatlanná vált a pozíciójára.

Már csak a mögöttünk álló csaknem 22 ezer ember által adott mandátum is arra kényszerít bennünket, hogy itt egy újabb felkiáltójelet kitegyünk

– zárta a beszélgetést Máthé Zsuzsa.

Fotó: Csudai Sándor

Az aláírások átadását megelőzően egy sajtótájékoztatón Steiner Attila választókerületi elnök elmondta,

Jánosi Gergő kutyapárti képviselő viselkedése elfogadhatatlan, olyannak nincsen a politikai életben helye, aki egy ember kivégzése kapcsán ilyen kijelentéseket tesz.

Steiner elmondta, a Kétfarkú Kutya Párt részéről nem történt semmilyen vizsgálat, elhatárolódás, Jánosi Gergő pedig nem mondott le a tisztségéről.