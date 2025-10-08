mesterlövészrendőrségBékés vármegye

Hatalmas a baj Békésben, mesterlövészt küldött a rendőrség

Lágokban áll egy tanya a Békés vármegyei Nagybánhegyesen. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, de rendőri segítséget kértek egy acetilénpalack hatástalanításához. A helyszínre már úton van egy mesterlövész.

2025. 10. 08.
Tűz ütött ki egy tanyán szerdán délelőtt a Békés vármegyei Nagybánhegyesen. A katasztrófavédelem rendőri segítséget kért egy acetilénpalack hatástalanításához. Szűcs Csaba, a BM Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője elmondta, teljes terjedelmében ég több épület. 

A mezőkovácsházai hivatásos tűzoltók oltják a lángokat Nagybánhegyesen (Fotó: Szergej Kozlov/MTI/EPA)
 A mezőkovácsházai hivatásos tűzoltók oltják a lángokat Nagybánhegyesen. Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov

A mezőkovácsházai hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, és kihoztak egy hegesztőpalackot az egyik ingatlanból. A helyszínre tart több másik egység is. 

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Szombati Andrea elmondta, az acetilénpalack miatt mesterlövész indult a helyszínre. Az MTI információi szerint egy ember könnyebben megsérült a tűzesetben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Ron Sachs)

 


 

