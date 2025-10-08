Hatalmas a baj Békésben, mesterlövészt küldött a rendőrség

Tűz ütött ki egy tanyán szerdán délelőtt a Békés vármegyei Nagybánhegyesen. A katasztrófavédelem rendőri segítséget kért egy acetilénpalack hatástalanításához. Szűcs Csaba, a BM Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője elmondta, teljes terjedelmében ég több épület.

A mezőkovácsházai hivatásos tűzoltók oltják a lángokat Nagybánhegyesen. Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov

A mezőkovácsházai hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, és kihoztak egy hegesztőpalackot az egyik ingatlanból. A helyszínre tart több másik egység is.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Szombati Andrea elmondta, az acetilénpalack miatt mesterlövész indult a helyszínre. Az MTI információi szerint egy ember könnyebben megsérült a tűzesetben.