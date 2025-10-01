Heti hetes: új életet lehelnek a kétezres évek legkártékonyabb műsorába

„A Heti Hetes hosszú évekig mérgezte a magyar közéletet. De vajon valóban csak egy ártalmatlan, humoros műsor volt vagy valami sokkal erősebb? És a legfontosabb, kik azok, akik a szellemi hagyatékukkal élnek?” – tették fel a kérdést a Patrióta YouTube-csatornáján, miután kiderült: ihletet kapott a Heti Hetes korábbi alapembere, Verebes István. A színész-rendező a napokban ugyanis bejelentette, hogy visszatér a képernyőre, tervei szerint új műsorában, a Heti Hetvenesben olyan ismert emberekkel beszélget, akik – hozzá hasonlóan – már elmúltak hetvenévesek.

A Patriótában emlékeztettek: nem volt a Heti Hetesnél kártékonyabb tévéműsor a kétezres években. A balliberális szereplők által előadott valóság sokszor többet ártott a közéletnek, mint bármelyik baloldali politikus napi baklövése – s a jól eltervezett üzenet, amolyan trójai falóként, faviccekbe csomagolva jutott el az emberek tudatába. Már, ahol meg tudott telepedni.

Verebes István házat vett Orbán Viktor sorozatos támadása révén

„Nekem az elmúlt három évben Orbán Viktor fölépítette a házamat” – idézték fel a videós összeállításban Verebes István mondatait egy korábbi adásból. Ez alapján tehát olyannyira megérte a műsorban a Fideszt támadni, hogy egy komplett házat tudott belőle építeni. „Abból éltem, amit róla mondtam” – jelentette ki Verebes. „Íme, így születik a humoralapú lakásépítési program” – jegyzi meg a Patrióta munkatársa, Vincze Emília.

A Heti hetes szereplői humoristák, színészek, politológusok voltak (a Magyar Péter mellett feltűnt Kéri László is gyakran volt vendég a műsorban), ám mégis gyakrabban szálltak bele a nemzeti oldal meghatározó karaktereibe, mint a balos képviselők – emlékeztet a Patrióta.

És persze, tudták, hogyan kell mindezt eladni: két bulvárhírre egy kikacsintós favicc, és közben észrevétlenül becsúszott a balos narratíva is

– tették hozzá.

A Gyurcsány-éra kiszolgálói

A Patrióta felidézte a Heti Hetesnek azt a sötét időszakát, amikor 2006-ban, Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde után, a brutális rendőrattak-sorozat idején a műsorban azzal voltak elfoglalva, hogy magyarázzák a bizonyítványt. A videóban az is látható és hallható, amikor

Kéri László a műsorban viccelődni próbált a rendőri túlkapások elbagatellizálásával is. De arról is megpróbálták győzködni a közvéleményt, hogy az akkori baloldali miniszterelnök őszödi beszéde egy „szerelmeslevél” volt a magyar néphez.

A Patrióta adása felidézi videójában az őszödi beszéd utáni időszakot is, amikor a Heti Hetesben rendszeres vendégnek számító Hajós András bement a Hír Tv-be, és Gyurcsány lemondását követelte, amiért nem járt köszönet. Ónodi György, a Heti Hetes főszerkesztője később elismerte, hogy az RTL Klubnak valóban nem fért bele a balostól eltérő vélemény, és Hajóst a Gyurcsánnyal szembeni kiállása miatt meneszteni akarták.