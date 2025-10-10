  • Magyar Nemzet
Alapvetően érintik a magyar családok életét a nemzeti konzultáció témái + videó

Pénteken befejeződik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése a fővárosban, közölte Hidvéghi Balázs. Az államtitkár szerint óriási a tét, mert az ellenzék adóemelésre készül.

Forrás: Facebook2025. 10. 10. 13:17
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
Már javában zajlik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése. A mai nap folyamán Budapest minden háztartásába eljutnak az ívek, a kézbesítés pedig megkezdődött Pest és Fejér vármegyében is – mondta Hidvéghi Balázs a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a tét óriási. Rámutatott, Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozására pedig durva adóemeléseket akar ránk kényszeríteni.

Budapest, 2025. május 21. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nyilatkozik a sajtónak az Országházban 2025. május 21-én. Egyre több jelzés érkezik a kormányzathoz arról, hogy a megtörtént kézbesítés ellenére nem érkeznek meg a címzettekhez azok a Voks 2025 szavazólapok, amelyeken Ukrajna uniós csatlakozásáról nyilváníthatnak véleményt a választópolgárok - mondta Hidvéghi Balázs. MTI/Purger Tamás
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára
Fotó: Purger Tamás / MTI

– A magyar ellenzéktől az elmúlt hetekben kiszivárgott tervek azt támasztják alá, hogy ők megegyeztek Brüsszellel – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Ezek a tervek

  • adóemeléseket,
  • a családi adókedvezmények szűkítését,
  • a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő

– sorolta az államtitkár. Ráadásul az is kiderült, hogy ezeket a terveket a választásokig nem akarják nyíltan bevallani az embereknek – hívta fel a figyelmet.

A magyar kormány szerint nyílt lapokkal kell játszani. Mi az adócsökkentés és rezsicsökkentés politikáját folytatjuk. Nemet mondunk Brüsszel követeléseire. Adóemelések helyett további adócsökkentés kell. A családi adókedvezmények rendszerét tovább kell bővíteni. A rezsicsökkentést fenn kell tartani, a vállalkozások terheit pedig még tovább kell csökkenteni

– szögezte le a kormánypárti politikus, majd közölte,

a nemzeti konzultáció témái minden magyar család életét alapvetően érintik.

– Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen! – kérte Hidvéghi Balázs.

A nemzeti konzultációs kérdőívet októberben mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni azt.

Borítókép: A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


