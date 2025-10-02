Átkelt a honvédség a Tiszán + galéria

Rendkívüli

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 02. 17:07
Fotó: Kurucz Árpád
– Felkészülten, átgondoltan, egy előre lefektetett stratégia szerint dolgozunk Magyarország védelmén a magyar emberek biztonságának garantálására – mondta a honvédelmi miniszter csütörtökön az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat Martfű–Vezseny tiszai átkelés kiemelt látogatónapján.

Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat pontonhíd Tisza
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlaton Fotó: Kurucz Árpád

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: 

– Az egész gyakorlat része annak, amit haderőfejlesztésnek neveznek, ami egy rendkívül összetett, komplex, bonyolult folyamat.

Már a 2010-es évek elején felismerte Magyarország, hogy veszélyesebb idők jönnek, és szükség lesz arra, hogy haderőnket egy sokkal ütőképesebb, hadrafoghatóbb, élesebb haderővé alakítsák át – tette hozzá a miniszter. Azt mondta, az időben elkezdett eszközbeszerzéseik mostanra értek be, de ezen kívül még számtalan egyéb feltételnek kell megvalósulnia egy ütőképes, Magyarországát biztonságát garantálni képes haderőhöz. 

Példaként említette az eszközök karbantartását, az eszközökre kidolgozott harceljárások meglétét, azt, hogy az állomány a különböző doktrínákat készség szinten elsajátítsa.

A tárcavezető kijelentette, azért fontosak az ilyen méretű, komplexitású gyakorlatok, hogy levonhassák azokból a tapasztalatokat. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: magas színvonalon hajtotta végre a szentesi ezred katonái segítségével az állomány a katonai terminológiában partváltásnak hívott, ma bemutatott, rendkívül bonyolult gyakorlatot. 

1/24 Pontonhíd a Tiszán

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, hogy Magyarországnak és a Magyar Honvédségnek szüksége van erre a képességre, amelyet a csütörtöki gyakorlat során is bemutattak, hiszen hazánk folyókkal átszelt. A gyakorlatokkal szavai szerint nem a demonstráció a lényeg, hanem a tudás, a tapasztalat, azok összegyűjtése, elemzése és visszaépítése a kiképzése. Továbbá az együttműködés az önkormányzatokkal, a közigazgatással, a NATO-partnerekkel, az együttműködés a légierő, a szárazföld és a logisztika vonatkozásában a Magyar Honvédségen belül.

Jó ütemben tanulunk, előre megyünk. Az az érdekünk, hogy egy ütőképes, felkészült Magyar Honvédség védje a magyar emberek biztonságát és megbízható tagja legyen a NATO-nak

– jelentette ki Böröndi Gábor. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat csütörtöki megmozdulása során bemutatott tiszai átkelés demonstrálja a Magyar Honvédség képességét a nemzetközi együttműködésre, a komplex műveletek támogatására, valamint a kritikus infrastruktúra pótlására és fenntartására békeidőben és hadműveleti környezetben egyaránt.

Borítókép: Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat: pontonhíd, Tisza (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

