Átkelt a honvédség a Tiszán + galéria

– Felkészülten, átgondoltan, egy előre lefektetett stratégia szerint dolgozunk Magyarország védelmén a magyar emberek biztonságának garantálására – mondta a honvédelmi miniszter csütörtökön az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat Martfű–Vezseny tiszai átkelés kiemelt látogatónapján.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlaton Fotó: Kurucz Árpád

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta:

– Az egész gyakorlat része annak, amit haderőfejlesztésnek neveznek, ami egy rendkívül összetett, komplex, bonyolult folyamat.

Már a 2010-es évek elején felismerte Magyarország, hogy veszélyesebb idők jönnek, és szükség lesz arra, hogy haderőnket egy sokkal ütőképesebb, hadrafoghatóbb, élesebb haderővé alakítsák át – tette hozzá a miniszter. Azt mondta, az időben elkezdett eszközbeszerzéseik mostanra értek be, de ezen kívül még számtalan egyéb feltételnek kell megvalósulnia egy ütőképes, Magyarországát biztonságát garantálni képes haderőhöz.

Példaként említette az eszközök karbantartását, az eszközökre kidolgozott harceljárások meglétét, azt, hogy az állomány a különböző doktrínákat készség szinten elsajátítsa.

A tárcavezető kijelentette, azért fontosak az ilyen méretű, komplexitású gyakorlatok, hogy levonhassák azokból a tapasztalatokat. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: magas színvonalon hajtotta végre a szentesi ezred katonái segítségével az állomány a katonai terminológiában partváltásnak hívott, ma bemutatott, rendkívül bonyolult gyakorlatot.