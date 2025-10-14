Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

napfényidőjárásfelhőzet

Megtréfál minket az időjárás: napsütés és felhők váltják egymást

Változékony, de többnyire felhős időre számíthatunk kedden: míg délnyugaton még kisüthet a nap, addig az ország északkeleti felén délutánra beborul az ég, és kisebb eső is előfordulhat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 6:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden délelőtt még többfelé kiszűrődhet a napfény a vékonyabb felhők mögül, de a délelőtti napsütést délutánra egyre többfelé vastagodó felhőzet válthatja fel – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Az ország északkeleti felén már borongós, helyenként esős időre kell készülni, míg a délnyugati megyékben továbbra is naposabb, barátságosabb maradhat az idő. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkülhet. 

A legmagasabb hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul, de északkeleten hűvösebb marad a levegő. Késő estére 6–12 fokra csökken a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Zápor várható a hét közepén, de jön a napsütéses folytatás

Szerdán a nap első felében még sokfelé borongós lesz az ég, később azonban felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan záporokra is számítani lehet. A hőmérséklet napközben 11 és 16 fok között alakul  – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön reggelre többfelé ködfoltok képződhetnek, de ezek a délelőtt folyamán fokozatosan feloszlanak. Napközben változóan felhős, többnyire száraz időre van kilátás, 14–15 fok körüli maximumokkal.

Pénteken csendes, nyugodt, igazi őszi nap várható. A reggeli hőmérséklet 2 fok körül alakul, délután pedig 16 fokig melegedhet a levegő. A nap időnként kisüthet, de rétegfelhők is előfordulhatnak.

Szombaton ismét több felhő érkezik, gyakran lesz erősen felhős az ég. A szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödik. Zápor csak elvétve fordulhat elő. A legalacsonyabb hőmérséklet 5, a legmagasabb 16 fok körül várható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Jászai Csaba)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.