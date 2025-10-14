Megtréfál minket az időjárás: napsütés és felhők váltják egymást

Kedden délelőtt még többfelé kiszűrődhet a napfény a vékonyabb felhők mögül, de a délelőtti napsütést délutánra egyre többfelé vastagodó felhőzet válthatja fel – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Az ország északkeleti felén már borongós, helyenként esős időre kell készülni, míg a délnyugati megyékben továbbra is naposabb, barátságosabb maradhat az idő. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkülhet.

A legmagasabb hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul, de északkeleten hűvösebb marad a levegő. Késő estére 6–12 fokra csökken a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Zápor várható a hét közepén, de jön a napsütéses folytatás

Szerdán a nap első felében még sokfelé borongós lesz az ég, később azonban felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan záporokra is számítani lehet. A hőmérséklet napközben 11 és 16 fok között alakul – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön reggelre többfelé ködfoltok képződhetnek, de ezek a délelőtt folyamán fokozatosan feloszlanak. Napközben változóan felhős, többnyire száraz időre van kilátás, 14–15 fok körüli maximumokkal.

Pénteken csendes, nyugodt, igazi őszi nap várható. A reggeli hőmérséklet 2 fok körül alakul, délután pedig 16 fokig melegedhet a levegő. A nap időnként kisüthet, de rétegfelhők is előfordulhatnak.

Szombaton ismét több felhő érkezik, gyakran lesz erősen felhős az ég. A szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödik. Zápor csak elvétve fordulhat elő. A legalacsonyabb hőmérséklet 5, a legmagasabb 16 fok körül várható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Jászai Csaba)