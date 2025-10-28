Hidegfront után melegfront érkezik, meglepetést tartogat az időjárás hétvégére + videó

A gyakran változó felhőzet mellett délutánig többórás napsütésre számíthatunk. Ekkor északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik, amely legkevésbé az ország délnyugati részét érinti, ebből főként az északi tájakon alakulhat ki többnyire kisebb eső, zápor – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Esős időjárásra készülhetünk (Fotó: HungaroMet)

Napközben a Dunántúl délnyugati területeit leszámítva többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, amely késő délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul, ezzel együtt veszíteni kezd erejéből.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható.

Késő estére többnyire 6 és 12 fok közötti értékekre lehet számítani.

Milyen idő lesz Mindenszentek napján?

Szerdán fátyolfelhők takarják a napot, csapadék nem lesz. A nappali felmelegedés erősödik, délután már 15–20 fok várható. Élénk lesz a délnyugati szél – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön a gyakran erősen felhős égből elszórtan fordul elő zápor. A hőmérők 16–17 fok körüli értékeket mutathatnak.

Pénteken reggel párás, foltokban ködös idő lesz. Napközben változóan felhős időre készülhetünk, eső nélkül.

Az idő 20 fok köré melegszik.

Szombaton, Mindenszentek napján is párásan indul a reggel, majd nappal rétegfelhők mellett napos idő ígérkezik. Marad a 20 fok körüli maximum.

Meggyötörhet a melegfront

A hét második felében melegfronti hatás érvényesül, amely különösen megterhelheti az idősek és krónikus betegek szervezetét.

Az érzékenyebbeknél fejfájás, fáradékonyság, alvászavar, valamint koncentrációs nehézségek is jelentkezhetnek.

A szív- és érrendszeri panaszokkal élők számára vérnyomás-ingadozást, szédülést is okozhat a front.

A figyelmetlenség és a fáradtság miatt megnőhet a balesetek kockázata is, ezért érdemes fokozott óvatossággal közlekedni.