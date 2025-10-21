Október 23-án 22 fok is lehet, esővel indul a hosszú hétvége + videó

Kedden reggel, délelőtt északkeleten is megnövekszik a felhőzet. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az eső is megérkezik kedden (Forrás: HungaroMet)

Elszórtan előfordulhat időszakos eső, zápor.

A déli, délkeleti szél megélénkül, északkeleten mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az Északi-középhegység tágabb környezetében 5 és 13 fok, máshol 14 és 20 fok között várható. Késő este 5, 13 fok valószínű.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Szerdán borongós idő várható, helyenként záporokkal. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül valószínű. A délkeleti szél többfelé élénk marad.

Csütörtök, október 23-án a reggeli ködfoltok feloszlását követően többnyire felhős lesz az ég,

délután főleg északon valószínű eső, zápor.

A délnyugati szél sok helyen megerősödik. A nappali felmelegedés 17 és 22 fok közé emeli a hőmérsékletet.

Pénteken erősen felhős, időnként borult idő ígérkezik, többfelé is eshet. A nyugati szél élénk, olykor erős lökésekkel kísért lesz. Délután 15–19 fokot mérhetünk, délkeleten kissé melegebb lehet.

Szombaton továbbra is borús időre van kilátás, elszórtan eső, zápor előfordulhat. A nyugati szél élénk, helyenként erős marad. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 14 fok lesz – írja a Köpönyeg.