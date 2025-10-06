Rendkívüli

Három tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

bírósággyilkosságbírósági döntés

Idős férfit vert agyon egy kamasz, százezer forintot zsákmányolt

A Szolnoki Törvényszék első fokon, nem jogerősen tíz év hat hónap fiatalkorúak börtönére ítélte és tíz évre eltiltotta a közügyektől azt a 17 éves fiatalembert, aki 2024 augusztusában agyonvert egy idős férfit Öcsödön – közölte a Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya.

Forrás: MTI2025. 10. 06. 12:10
Pénzt küldtek a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának (illusztráció) Forrás: Kindel Media/Pexels.com
A Szolnoki Törvényszék közleményéből kiderül: 

a fiatalt nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt ítélte el a bíróság.

Az elkövető tavaly augusztusban egy 86 éves férfit annak öcsödi otthonában ököllel, egy fém keverőtállal, egy téglával, egy gereblyével, majd egy seprűnyéllel addig bántalmazott, míg az bele nem halt a sérüléseibe.

bíróság Bach Máté
 Fotó: Bach Máté

Az elkövető korábban a kiskorú testvérét kísérte el az idős emberhez szilvát szedni, azonban meglátta, hogy későbbi áldozata ingzsebében készpénz van, és azt bármi áron meg akarta szerezni.

 A zsákmányolt 103 ezer forint készpénzből kábító hatású anyagot vásárolt, amit elfogyasztott – olvasható a közleményben.

Az ügyben augusztusban emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség. Az október 2-án megtartott előkészítő ülésen a vádlott a váddal egyezően beismerte a bűncselekmény elkövetését, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, amely nyilatkozatát a bíróság elfogadta és ítéletet hozott.

A döntés nem jogerős. Az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tartott fenn annak eldöntésére, hogy kíván-e fellebbezni, a vádlott és védője azonban enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik majd.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

