Rablógyilkosság áldozatai lettek a költő szülei, sosem tudta feldolgozni a borzalmat

A 2014-ben tragikus körülmények között elhunyt Borbély Szilárd költő, író életműve a szeretet, a magány, az alázat, a szorongás, a szolidaritás, a kétely és a hit örökös határmezsgyéjén bolyong. A rettenetes trauma, amely 2000 karácsonyán a szülei ellen elkövetett rablógyilkosság miatt érte őt, ahogy Radnóti Zsuzsa írja, lelkiállapotát azonnal, életművét fokozatosan változtatta meg és mélyítette el – olvasható a színház közleményében.

Fotó: Juhász Éva

Az előadás – ahogy az eredeti prózai mű is – vegyíti a dokumentumdráma, a líra és az esszé elemeit. A nézők egyszerre lehetnek tanúi a nyomozásnak és a belső utazásnak, amely során Borbély Szilárd megpróbálja megérteni és elfogadni azt, ami a szüleivel történt. Mint a közleményben írják, az előadás felkavaró, személyes és megrázó szembenézés, szövetét Borbély Szilárd versei, az általa írt prózai részletek, valamint a gyilkosság nyomozati anyagai és tárgyalási jegyzőkönyvei alkotják. Seress Zoltánt idézik, aki elmondta: a történtekkel 2005-ben találkozott először. Borbély Szilárd a Halotti pompa című művében dolgozta fel a bűncselekményt.

– Azt mondta, szeretne ebből színpadi művet létrehozni. Akkor rám szakadt a feladat, és összedőltem a súlya alatt. Tíz évvel a halála után visszatértem az anyaghoz. Úgy éreztem, tartozásom van felé, a szülei felé, és mindenki felé, aki áldozat...

– emelte ki Seress Zoltán. Az előadásban Seress Zoltán mellett Szántó Balázs szerepel. – Az előadásunk egyszerre emlékezés és szembenézés. Tiszteletadás a költőnek, beszélgetés az elengedés fontosságáról és kísérlet arra, hogy feldolgozzunk egy tragikus eseményt – mondta, hozzátéve: kihívást jelentő, komoly feladat, amely a nézőket is mély, olykor felkavaró utazásra hívja. – Egy olyan útra, amelynek végén talán csendben, de mégis kitapinthatóan ott vár a feloldozás és az elengedés – fogalmazott. Az előadások után beszélgetésre várják a nézőket, amelyen egy szakértő is részt vesz. A beszélgetések a darabban felmerülő témákat és motívumokat dolgozzák fel.