kiskundorozsmai templomistentiszteletittas

Tökrészegen randalírozott egy férfi az istentiszteleten

Egy ittas férfi zavarta meg a vasárnapi istentiszteletet a kiskundorozsmai templomban. A részeg polgárhoz az önkéntes tűzoltókat riasztották.

Magyar Nemzet
Forrás: Delmagyar.hu2025. 10. 27. 11:42
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy ittas személy zavarta meg a kiskundorozsmai templomban tartott esti misét október 26-án, vasárnap – adta hírül a Delmagyar.hu. 

A kiskundorozsmai templomban okozott botrányt egy tökrészeg férfi Fotó: Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesület/Facebook

Az  erősen alkoholos befolyásoltság alatt lévő személy padborogatásokkal zavarta az istentisztelet menetét. A férfi tettei miatt kihívták a Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesületet – számolt be a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál. 

Miután az egység tagjai kikísérték a rendbontót a templomból és átadták a kiérkező rendőröknek, folytatódhatott az istentisztelet – számolt be a Facebook-oldalán az önkéntes egyesület. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNagy Feró

Drága Feró!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu