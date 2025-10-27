Tökrészegen randalírozott egy férfi az istentiszteleten

Egy ittas személy zavarta meg a kiskundorozsmai templomban tartott esti misét október 26-án, vasárnap – adta hírül a Delmagyar.hu.

Az erősen alkoholos befolyásoltság alatt lévő személy padborogatásokkal zavarta az istentisztelet menetét. A férfi tettei miatt kihívták a Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesületet – számolt be a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál.

Miután az egység tagjai kikísérték a rendbontót a templomból és átadták a kiérkező rendőröknek, folytatódhatott az istentisztelet – számolt be a Facebook-oldalán az önkéntes egyesület.

