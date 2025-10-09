Kukásautóval gázolt halálra egy nőt – felfüggesztett börtönbüntetést kapott

A férfi, akinek ügyében ítéletet hirdettek, még 2024 augusztusában gázolt halálra egy nőt a hulladékszállító autójával Nagykanizsán.

Fotó: Shutterstock

A vádlott 2024 augusztusában kora reggel, jó látási viszonyok és gyér forgalom mellett vezette a hulladékszállító tehergépkocsit. Nem vette észre az úttest jobb szélén, vele azonos irányban gyalogosan közlekedő nőt, és elütötte.

A sofőr a néhány méterre lévő tűzoltóság udvarán fordult meg, hogy visszatérjen a forgalomba, és csak ekkor vette észre az úttesten fekvő nőt, aki a helyszínen életét vesztette

– közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője, Bartalné Mentes Judit.

A Nagykanizsai Járásbíróság a csütörtöki előkészítő ülésen a történteket beismerő, a tárgyaláshoz való jogáról lemondó vádlottat – az ügyészi indítvánnyal egyezően – halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt ítélte el.

A férfira egy év két hónap fogházbüntetést szabott ki, két év próbaidőre felfüggesztve, továbbá három évre eltiltotta a közúti járművezetéstől.

Az ítéletet minden érintett fél tudomásul vette, így az jogerős.

Borítókép: A hulladékszállítóval gázolta el a járókelőt (Fotó: MW)