  Kukásautóval gázolt halálra egy nőt – felfüggesztett börtönbüntetést kapott


A vádlott beismerte a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 09. 19:40
Borítókép: A hulladészállítóval gázolta el a járókelőt (Fotó: Illusztráció/MW) Fotó: Kozma István
A férfi, akinek ügyében ítéletet hirdettek, még 2024 augusztusában gázolt halálra egy nőt a hulladékszállító autójával Nagykanizsán.  

Judge hold wooden gavel, a wooden legal gavel on an office desk, Judge gavel, Law.
 Fotó: Shutterstock

A vádlott 2024 augusztusában kora reggel, jó látási viszonyok és gyér forgalom mellett vezette a hulladékszállító tehergépkocsit. Nem vette észre az úttest jobb szélén, vele azonos irányban gyalogosan közlekedő nőt, és elütötte. 

A sofőr a néhány méterre lévő tűzoltóság udvarán fordult meg, hogy visszatérjen a forgalomba, és csak ekkor vette észre az úttesten fekvő nőt, aki a helyszínen életét vesztette

 – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője, Bartalné Mentes Judit. 

A Nagykanizsai Járásbíróság a csütörtöki előkészítő ülésen a történteket beismerő, a tárgyaláshoz való jogáról lemondó vádlottat – az ügyészi indítvánnyal egyezően – halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt ítélte el. 

A férfira egy év két hónap fogházbüntetést szabott ki, két év próbaidőre felfüggesztve, továbbá három évre eltiltotta a közúti járművezetéstől.

Az ítéletet minden érintett fél tudomásul vette, így az jogerős.



 

