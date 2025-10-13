Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Jobbikos-civil színekbe öltöztetett tiszás bukott a kiskunfélegyházi időközin?
KecskeméttiszásKollárHarkai Péter

Jobbikos-civil színekbe öltöztetett tiszás bukott a kiskunfélegyházi időközin?

Gyakorlatilag felmosták a padlót a Tiszához köthető jelölttel a Kiskunfélegyházán tartott időközi polgármester-választáson, Kollár László a szavazatok 13 százalékával mindössze a harmadik helyen végzett. A jelenleg a Jobbik és a Válasszon Jövőt! Egyesület közös jelöltjeként szereplő férfi mögött a Tisza Párt hálózata sejlik fel. Utóbbi egyik kulcsfigurája az egykori SZDSZ-es Harkai Péter lehet, aki a dél-alföldi politikai kalandorok becsatornázását kaphatta feladatul Magyar Péteréktől.

Munkatársunktól
2025. 10. 13. 8:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kiskunfélegyházán, vasárnap tartott időközi polgármester-választáson súlyosan leszerepelt a Tiszához köthető jelölt. Kollár László – aki papíron a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület közös jelöltjeként indult – mindössze a voksok mindössze 13,4 százalékát söpörte be, ezzel pedig csak harmadik lett. A polgármesteri széket a független Csányi József nyerte el a szavazatok 52,3 százalékával, de az ugyancsak jelölőszervezet nélkül induló Kása Norbert is több mint kétszer annyi voksot gyűjtött be a maga 29 százalékával.

 

Jobbikos bőrbe bújt tiszás

A Jobbik támogatása Kollár esetében nem meglepő, hiszen már korábban bejelentették, hogy a párt jelöltjeként méreti meg magát a jövő évi országgyűlési képviselő-választáson, így élesben is kipróbálhatták 2026 előtt. Elsőre a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület támogatása sem tűnik különösnek, hiszen Kollár a tavalyi önkormányzati választáson ugyanezen civil szervezet zászlaja alatt mérettette meg magát – ugyancsak sikertelenül – Kiskunfélegyháza polgármesteri székéért. Azonban fontos körülmény, hogy Kollár egyszerre jelöltje a Jobbiknak és az említett egyesületnek.

Ha jobban utánajárunk a Válasszon Jövőt! nevű szervezetnek, akkor érdekes dolgokat találunk. A bírósági információk alapján az Egyesület 2023-ban jött létre kiskunhalasi székhellyel és az elnöke nem más, mint a Bács-Kiskun vármegyei politikai élet egyik ismert kalandora, Harkai Péter.

Harkairól korábban számos írás jelent meg a sajtóban, elsősorban annak kapcsán foglalkoztak vele, hogy gyakorlatilag minden választáson más színekben indul. A többi között már az SZDSZ és Márki-Zay Péter mozgalma égisze alatt is megmérette magát. Most azonban a jelek szerint új projektbe fogott, és az ő feladata a korábbi jobbikosok átzsilipelése a Tisza Pártba. Harkai szervezete a tavalyi választáson Jánoshalmán, Kecskeméten és Kiskunfélegyházán indított jelölteket, miközben ő maga Kiskunhalason MSZP–DK–Jobbik logóval indult és a Tisza Pártnak gyűjtött aláírásokat.

Harkai azóta Magyar Péter egyik fontos bástyája lett a Dél-Alföldön, és úgy tűnik, magára vállalta, hogy egy ernyőszervezeten keresztül a hozzá hasonló kalandorokat a Tisza Pártba navigálja. Így egyáltalán nem lenne meglepő, ha Kollár László végül nem jobbikos jelöltként indulna jövőre, hanem ő is a Tisza Pártban kötne ki. Harkai a tavalyi, illetve a vasárnapi voksolás előtt is Facebook-bejegyzésben biztatta arra a követőit, hogy Kollárra szavazzanak.

 

 

További játékainkhoz kattintson ide!



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu