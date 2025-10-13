Jobbikos-civil színekbe öltöztetett tiszás bukott a kiskunfélegyházi időközin?

A Kiskunfélegyházán, vasárnap tartott időközi polgármester-választáson súlyosan leszerepelt a Tiszához köthető jelölt. Kollár László – aki papíron a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület közös jelöltjeként indult – mindössze a voksok mindössze 13,4 százalékát söpörte be, ezzel pedig csak harmadik lett. A polgármesteri széket a független Csányi József nyerte el a szavazatok 52,3 százalékával, de az ugyancsak jelölőszervezet nélkül induló Kása Norbert is több mint kétszer annyi voksot gyűjtött be a maga 29 százalékával.

Jobbikos bőrbe bújt tiszás

A Jobbik támogatása Kollár esetében nem meglepő, hiszen már korábban bejelentették, hogy a párt jelöltjeként méreti meg magát a jövő évi országgyűlési képviselő-választáson, így élesben is kipróbálhatták 2026 előtt. Elsőre a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület támogatása sem tűnik különösnek, hiszen Kollár a tavalyi önkormányzati választáson ugyanezen civil szervezet zászlaja alatt mérettette meg magát – ugyancsak sikertelenül – Kiskunfélegyháza polgármesteri székéért. Azonban fontos körülmény, hogy Kollár egyszerre jelöltje a Jobbiknak és az említett egyesületnek.

Ha jobban utánajárunk a Válasszon Jövőt! nevű szervezetnek, akkor érdekes dolgokat találunk. A bírósági információk alapján az Egyesület 2023-ban jött létre kiskunhalasi székhellyel és az elnöke nem más, mint a Bács-Kiskun vármegyei politikai élet egyik ismert kalandora, Harkai Péter.

Harkairól korábban számos írás jelent meg a sajtóban, elsősorban annak kapcsán foglalkoztak vele, hogy gyakorlatilag minden választáson más színekben indul. A többi között már az SZDSZ és Márki-Zay Péter mozgalma égisze alatt is megmérette magát. Most azonban a jelek szerint új projektbe fogott, és az ő feladata a korábbi jobbikosok átzsilipelése a Tisza Pártba. Harkai szervezete a tavalyi választáson Jánoshalmán, Kecskeméten és Kiskunfélegyházán indított jelölteket, miközben ő maga Kiskunhalason MSZP–DK–Jobbik logóval indult és a Tisza Pártnak gyűjtött aláírásokat.