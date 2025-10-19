Vizsgálja a rendőrség Kaszás Nikolett halálának rejtélyét

Pontosan három héttel ezelőtt, szeptember 28-án indult el háromszáz önkéntes és kétszáz szakember a Pilisbe, hogy megtalálja a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettet - értesült a Havária Hub, a Médiaworks bűnügyi szerkesztősége. Délelőtt találtak rá, miután egy élőláncban haladó ember messziről meglátta a fiatal nő feltűnő kabátját. Rendőrök lepték el a területet, ahol a holttestet megtalálták.

Még nem zárták le Kaszás Nikolett rejtélyes halálának ügyét. (Fotó: Pexels

A rendőrök kijelentették, hogy az idegenkezűség kizárható a fiatal nővel kapcsolatban, hozzátéve: közigazgatási eljárásban vizsgálják a rendkívüli halálesetet.

Emellett kiderült, hogy a helyszínen találtak egy flakont fagyállóval.

Ezt megerősítették a hatóságok. Azt viszont cáfolták, hogy Nikolett egy asztali számítógépről küldte volna el élete utolsó üzenetét. Ezután tudta meg a Bors, hogy az édesapja fagyállóval végzett magával korábban.

A közigazgatási eljárásban arra keresik a választ a rendőrök, hogy öngyilkos lett vagy baleset érte. Az igazságügyi orvosszakértő meg tudja állapítani, volt-e a gyomrában fagyálló. Erre kérdeztünk rá ma délelőtt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, amire hamar megérkezett az alábbi válasz:

Megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy az eljárást továbbra is közigazgatási hatósági eljárás keretében folytatja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. További tájékoztatást nem áll módunkban adni.

Ebből egyet biztosan megállapíthatunk. Még nem fejezték be a vizsgálatot, tehát a válaszra, a teljes lezárásra várnunk kell.

