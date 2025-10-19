Rendkívüli

Rendben bejutottak a vendégek, béke volt az Újpest és a Ferencváros rangadója előtt

Egy életmentés, egy falat virsli: így dolgozik Lora, a mentőkutya + videó

Bepillantást enged a kulisszák mögé a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat legújabb videója. Ebben azt a pillanatot kaphatjuk el lassítva, amikor Lora, a mentőkutya megtalálja a keresett személyt.

2025. 10. 19. 16:36
Lora, a mentőkutya bármit kiszagol egy falat virsliért. Facebook.com/ Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat különleges videót tett közzé a Facebook-oldalán, ahol lassítva lehet megfigyelni, hogyan viselkedik Lora, a mentőkutya, amikor megtalálja a keresett személyt – számolt be róla az Origo.

Lora, a mentőkutya bármit kiszagol egy falat virsliért.
Lora, a mentőkutya bármit kiszagol egy falat virsliért. Forrás: Facebook

 

Mentőkutya akcióban

A lassított felvétel végén a hős ebnek egy jutalomfalat is jár. A kutya egyébként ugatva és a pontos irányba mutató mozdulatokkal jelzi, ha megtalálta a keresett személyt, így akár a magas fűben is könnyen rátalálnak az ebre és a bajba jutott túrázóra a kutatómentők.

Lassítva vicces, ahogy Lora mentőkutyánk jelzi az eltűnt személy megtalálását. Élőben kicsit más, de legalább most ki tudtuk elemezni, hogy miért szoktunk ilyen nyálasak lenni… A végén a virsli elkapása a legmókásabb

– írta a szolgálat.

Sajnos az utóbbi hetekben Lorának akadt dolga bőven. Szeptemberben a 27 éves Kaszás Nikolett tűnt el a Budapest környéki erdőkben, de már csak a nő holtteste került elő. A rendőrség öngyilkosságra gyanakszik az ügyben. Pár héttel később egy debreceni egyetemista tűnt el a Berettyóban, miután a csónakjából a folyóba esett. A fiatal férfi keresését szintén segítették különlegesen képzett kutyák. Októberben újabb túrázó, Miklovicz András eltűnését jelentették a hatóságoknak, a férfit utoljára Piliscsabán, a Kopár Csárda környékén látták. Esetében azonban aggasztó, hogy korábban is megpróbált öngyilkosságot elkövetni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06-(80)-225-225-ös számot is.

Borítókép: Lora, a mentőkutya bármit kiszagol egy falat virsliért (Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO)


