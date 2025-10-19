Egy életmentés, egy falat virsli: így dolgozik Lora, a mentőkutya + videó

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat különleges videót tett közzé a Facebook-oldalán, ahol lassítva lehet megfigyelni, hogyan viselkedik Lora, a mentőkutya, amikor megtalálja a keresett személyt – számolt be róla az Origo.

Lora, a mentőkutya bármit kiszagol egy falat virsliért. Forrás: Facebook

Mentőkutya akcióban

A lassított felvétel végén a hős ebnek egy jutalomfalat is jár. A kutya egyébként ugatva és a pontos irányba mutató mozdulatokkal jelzi, ha megtalálta a keresett személyt, így akár a magas fűben is könnyen rátalálnak az ebre és a bajba jutott túrázóra a kutatómentők.

Lassítva vicces, ahogy Lora mentőkutyánk jelzi az eltűnt személy megtalálását. Élőben kicsit más, de legalább most ki tudtuk elemezni, hogy miért szoktunk ilyen nyálasak lenni… A végén a virsli elkapása a legmókásabb

– írta a szolgálat.

Sajnos az utóbbi hetekben Lorának akadt dolga bőven. Szeptemberben a 27 éves Kaszás Nikolett tűnt el a Budapest környéki erdőkben, de már csak a nő holtteste került elő. A rendőrség öngyilkosságra gyanakszik az ügyben. Pár héttel később egy debreceni egyetemista tűnt el a Berettyóban, miután a csónakjából a folyóba esett. A fiatal férfi keresését szintén segítették különlegesen képzett kutyák. Októberben újabb túrázó, Miklovicz András eltűnését jelentették a hatóságoknak, a férfit utoljára Piliscsabán, a Kopár Csárda környékén látták. Esetében azonban aggasztó, hogy korábban is megpróbált öngyilkosságot elkövetni.