Magyar Péter nevetségessé tette magát ország-világ előtt + videó

Kitörő derültség fogadta a Harcosok klubja zánkai edzőtáborában, amikor Menczer Tamás felidézte, hogy Magyar Péter szerint miatta jön Budapestre Donald Trump és Vlagyimir Putyin. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a felszólalásáról egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Forrás: Facebook

– De nem baj, nincs semmi gond, mert a Márki-Zay ápolóihoz még lehet küldeni beutaltat – jegyezte meg Menczer Tamás.

Trump telefonhívása elhozta az igazságot

Manfred Weber és Ursula von der Leyen hazudtak, amikor azt mondták, hogy Orbán Viktor kijevi, moszkvai és pekingi útja nem békemisszió volt – idézte fel Menczer Tamás az előadásában.

A legaljasabb, leghazugabb módon támadták a magyar miniszterelnököt. De az igazság itt is kiderült, ugyanis Donald Trump azt mondta, hogy ezt a békecsúcsot annak az embernek az országába viszi, aki egyedüliként kezdettől kiállt a békéért

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Mint beszámoltunk róla, a hétvégén Zánkán zajlott a Harcosok klubja edzőtábora, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett számos kormánypárti politikus, többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter is felszólalt.

Egy hónappal ezelőtt tartották a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábort, ami szintén óriási siker volt, ám most még több digitális harcos gyűlt össze a folytatásra.