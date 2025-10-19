Rendkívüli

Rendben bejutottak a vendégek, béke volt az Újpest és a Ferencváros rangadója előtt

Márki-Zay PéterMenczer TamásHarcosok KlubjaDonald TrumpMagyar Péter

Magyar Péter nevetségessé tette magát ország-világ előtt + videó

A Tisza Párt elnöke szerint miatta jön Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre – idézte fel Menczer Tamás a Harcosok klubja zánkai edzőtáborában. A kommunikációs igazgató emlékeztetett: Manfred Weber és Ursula von der Leyen hazudtak, amikor azt mondták, hogy Orbán Viktor kijevi, moszkvai és pekingi útja nem békemisszió volt, de Donald Trump tisztázta a helyzetet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 17:30
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MTI/Szigetváry Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kitörő derültség fogadta a Harcosok klubja zánkai edzőtáborában, amikor Menczer Tamás felidézte, hogy Magyar Péter szerint miatta jön Budapestre Donald Trump és Vlagyimir Putyin. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a felszólalásáról egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Forrás: Facebook

– De nem baj, nincs semmi gond, mert a Márki-Zay ápolóihoz még lehet küldeni beutaltat – jegyezte meg Menczer Tamás.

 

Trump telefonhívása elhozta az igazságot

Manfred Weber és Ursula von der Leyen hazudtak, amikor azt mondták, hogy Orbán Viktor kijevi, moszkvai és pekingi útja nem békemisszió volt – idézte fel Menczer Tamás az előadásában.

A legaljasabb, leghazugabb módon támadták a magyar miniszterelnököt. De az igazság itt is kiderült, ugyanis Donald Trump azt mondta, hogy ezt a békecsúcsot annak az embernek az országába viszi, aki egyedüliként kezdettől kiállt a békéért

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Mint beszámoltunk róla, a hétvégén Zánkán zajlott a Harcosok klubja edzőtábora, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett számos kormánypárti politikus, többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter is felszólalt.

Egy hónappal ezelőtt tartották a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábort, ami szintén óriási siker volt, ám most még több digitális harcos gyűlt össze a folytatásra.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

 

add-square Harcosok Klubja edzőtábor

Orbán Viktor elköszönt a harcosoktól + videó

Harcosok Klubja edzőtábor 14 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu