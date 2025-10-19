Ideiglenes elnököt neveztek ki a boszniai Szerb Köztársaság vezetésére

A kinevezés az előd, Milorad Dodik augusztusi menesztését követi. A boszniai Szerb Köztársaság parlamentje Dodik tanácsadóját, Ana Trisic Babicot választotta meg ideiglenes elnöknek – jelentette a boszniai szerb televízió, az RTRS.

Az ellenzék nem vett részt a szavazáson Banja Lukában, amely Bosznia-Hercegovina szerb többségű területén található.

Ana Trisic Babic csak a következő elnökválasztásig, november 23-ig tölti be tisztségét.

Milorad Dodikot megfosztotta megbízatásától a boszniai szövetségi választási bizottság, miután a politikust augusztus 1-jén a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság egy év – pénzzel megváltható – letöltendő börtönre ítélte, és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől, amiért nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit.