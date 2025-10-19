Rendkívüli

Ideiglenes elnököt neveztek ki a boszniai Szerb Köztársaság vezetésére

Ideiglenes elnököt neveztek ki a boszniai Szerb Köztársaság vezetésére, amíg a szerb entitás meg nem tartja következő választásait – jelentette a helyi média.

2025. 10. 19. 15:17
Ideiglenes elnököt neveztek ki a boszniai Szerb Köztársaság vezetésére Forrás: AFP
A kinevezés az előd, Milorad Dodik augusztusi menesztését követi. A boszniai Szerb Köztársaság parlamentje Dodik tanácsadóját, Ana Trisic Babicot választotta meg ideiglenes elnöknek – jelentette a boszniai szerb televízió, az RTRS.

A kinevezés az előd, Milorad Dodik augusztusi menesztését követi a boszniai Szerb Köztársaságban
A kinevezés az előd, Milorad Dodik augusztusi menesztését követi a boszniai Szerb Köztársaságban. Fotó: AFP

Az ellenzék nem vett részt a szavazáson Banja Lukában, amely Bosznia-Hercegovina szerb többségű területén található.

Ana Trisic Babic csak a következő elnökválasztásig, november 23-ig tölti be tisztségét.

Milorad Dodikot megfosztotta megbízatásától a boszniai szövetségi választási bizottság, miután a politikust augusztus 1-jén a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság egy év – pénzzel megváltható – letöltendő börtönre ítélte, és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől, amiért nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. 

Dodik fellebbezését augusztus 18-án elutasította a bíróság, így hivatalossá vált megfosztása az elnöki tisztségtől.

Az ítélet egyúttal eltávolította hivatalából a politikust. Hat évig nem választható meg politikai tisztségre Boszniában. 

Ana Trisic Babic korábban a nemzetközi közösség boszniai főképviselőjének hivatalában és az amerikai segélyszervezetnél, a USAID-nél dolgozott. Nemzetközi kapcsolatairól ismert.

Szombat este ugyanazon az ülésen a parlament több, az elmúlt években Dodik irányítása alatt elfogadott törvényt is hatályon kívül helyezett. A törvények célja az volt, hogy elősegítsék a Szerb Köztársaság boszniai államtól való elszakadását.

Ezek között voltak olyan törvények is, amelyek megtiltották volna a boszniai alkotmánybíróság ítéletének vagy a nemzetközi közösség boszniai főképviselőjének hivatala döntéseinek végrehajtását a Szerb Köztársaság területén.

A törvényeket a boszniai alkotmánybíróság már alkotmányellenesnek nyilvánította.

 

