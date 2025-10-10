Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Kellemetlen kérdéseket kapott Magyar Péter

Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője nyílt levet tett közzé, amelyben arról kérdezi a Tisza Párt elnökét, hogy tudott-e arról, hogy a személyi videósaként dolgozó férfi ellen több esetben is büntetőeljárás indult.

2025. 10. 10.
Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
– Az ön személyi videósa, Országh Kornél volt az, aki személyesen irányította Kötcsén azokat a Tiszás szimpatizánsokat, akik megtámadták Császár Attila az M1 riporterét, és akasztással fenyegették meg őt és munkatársait!

Szintén Országh Kornél, az ön személyi videósa volt az, aki instruálta a Császár Attila védelmére siető fiatal házaspár megtámadását és irányította a felhergelt és agresszív tiszás híveket!

– írta Magyar Péternek címzett levelében Budai Gyula (Fidesz) országgyűlési képviselő. Hozzátette: a lincselést csak a rendőri intézkedés akadályozta meg.

Császár Attila Fotó: Mandiner

– Ebben az aljas támadásban résztvevőket, köztük Országh Kornélt, feljelentettem, és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság csoportos garázdaság bűntett miatt nyomoz! 

Országh Kornél többszörösen büntetett előéletű,

akit a bíróság ittas járművezetés miatt pénzbüntetésre és járművezetéstől eltiltásra ítélt, továbbá a bíróság kábítószer birtoklás és egyéb bűncselekmények miatt végrehajtás felfüggesztését rendelte el – osztotta meg az információkat Budai. Majd feltette a kérdést: 

Ön, mint a Tisza Párt elnöke, tisztában volt-e Országh Kornél többszörös elítéléséről, és ha tudott erről, miért alkalmazta személyi videósként?

 


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

