Kellemetlen kérdéseket kapott Magyar Péter

– Az ön személyi videósa, Országh Kornél volt az, aki személyesen irányította Kötcsén azokat a Tiszás szimpatizánsokat, akik megtámadták Császár Attila az M1 riporterét, és akasztással fenyegették meg őt és munkatársait!

Szintén Országh Kornél, az ön személyi videósa volt az, aki instruálta a Császár Attila védelmére siető fiatal házaspár megtámadását és irányította a felhergelt és agresszív tiszás híveket!

– írta Magyar Péternek címzett levelében Budai Gyula (Fidesz) országgyűlési képviselő. Hozzátette: a lincselést csak a rendőri intézkedés akadályozta meg.

Császár Attila Fotó: Mandiner

– Ebben az aljas támadásban résztvevőket, köztük Országh Kornélt, feljelentettem, és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság csoportos garázdaság bűntett miatt nyomoz!

Országh Kornél többszörösen büntetett előéletű,

akit a bíróság ittas járművezetés miatt pénzbüntetésre és járművezetéstől eltiltásra ítélt, továbbá a bíróság kábítószer birtoklás és egyéb bűncselekmények miatt végrehajtás felfüggesztését rendelte el – osztotta meg az információkat Budai. Majd feltette a kérdést: