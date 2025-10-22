szélidőjárásHungaroMet Zrt

Kezdődik az októberi felmelegedés, mutatjuk, meddig szökik fel szerdán a hőmérséklet

A legmagasabb hőmérséklet 15 és 21 fok között várható. Szeles, de napos időnk lesz szerdán.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Zrt.2025. 10. 22. 6:24
Szerda napközben szakadozik, csökken a felhőzet, a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Gyenge eső, záporeső csak kevés helyen fordulhat elő. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, északnyugaton, nyugaton néhol meg is erősödik, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 15 és 21 fok között várható, azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Hungaromet Zrt.

Csütörtökön a nap nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól egy érkező hidegfront miatt nyugat felől beborul az ég. Késő délutánig elszórtan, főként a középső és keleti tájakon lehetnek záporok, késő délutántól, estétől azonban nyugat felől egyre többfelé elered az eső. A déli, délnyugati, majd estétől az északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. Délutánra általában 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő, de az Északi-középhegység tágabb térségében pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

