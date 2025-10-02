Kocsis Máté: Ha hazugságért járna az Oscar, Magyar Péter már polcokat építene a díjaknak

„Ennyi baromságot és hülyeséget talán még soha nem gyártott a balos propaganda. De ilyen beteges hazudozó sem volt még a magyar politikában, mint Magyar Péter” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője hozzáfűzte: „Bár a verseny azért szoros a baloldalon.”

A frakcióvezető kommentben hozzátette: „A balos szappanopera új epizódja: »Hazugság mindenek felett«. A főszerepben: Magyar Péter.”

Kocsis Máté szerint