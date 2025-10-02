Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Kocsis Máté: Ha hazugságért járna az Oscar, Magyar Péter már polcokat építene a díjaknak
baloldalKocsis MátéMagyar Péter

Kocsis Máté: Ha hazugságért járna az Oscar, Magyar Péter már polcokat építene a díjaknak

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint olyan beteges hazudozó, mint a Tisza Párt elnöke, még nem volt a magyar politikában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 8:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ennyi baromságot és hülyeséget talán még soha nem gyártott a balos propaganda. De ilyen beteges hazudozó sem volt még a magyar politikában, mint Magyar Péter” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője hozzáfűzte: „Bár a verseny azért szoros a baloldalon.”

A frakcióvezető kommentben hozzátette: „A balos szappanopera új epizódja: »Hazugság mindenek felett«. A főszerepben: Magyar Péter.”

Kocsis Máté szerint

ha hazugságért járna az Oscar, Péter már polcokat építene a díjaknak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekkibertér

Politikai háború a kibertérben

Pokol Béla avatarja

Már nem a tömegmédia támogatása döntő a politikai versenyben, hanem az influenszerek podcastjei, az internetes videós interjúk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.