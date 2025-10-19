– Megjelent ez a nímand, és azon túl, hogy elárulta a családját, elkezdte felszántani a baloldali szavazótábort, reményt adni nekik, hogy majd ő megváltja őket – utalt Magyar Péter ténykedésére Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, a baloldal megváltásából nem lesz semmi, és „hatalmas bukó lesz” a tiszásoknak.

A baloldal megváltásának ígéretével jelentkezett Magyar Péter, de csalódni fognak benne (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Azok a közvélemény-kutatók, amelyek nem a Tisza-vezér manipulációs kerekasztalához tartoznak, folyamatos és stabil előnyt mérnek a Fidesz javára. Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, nemrég tovább nőtt a Fidesz–KDNP tábora, Magyar Péter támogatottsága azonban fogyóban van. A Magyar Társadalomkutató mérései alapján ugyanis a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját:

a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra mérséklődött.

A Real–PR legutóbbi felmérése is a fentieket erősíti, a legfrissebb méréseik szerint a Tisza Párt stagnál, 40 százalékon áll jelenleg a támogatottsága, a kormánypártok viszont erősödtek a pártok versenyében.