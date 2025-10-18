Rendkívüli

Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

Magyar PéterFidesz – KDNPközvélemény-kutatás

Tovább nőtt a Fidesz–KDNP tábora, Magyar Péter támogatottsága fogyóban van

Hogyan alakul a pártok támogatottsága fél évvel a választások előtt? És melyik pártnál vigasztalódnak azok a választópolgárok, akik a Tisza Pártból kiábrándulva keresnek új politikai otthont? Összefoglaltuk a legfrissebb közvélemény-kutatásokat.

Munkatársunktól
2025. 10. 18. 16:00
A kormánypártok mögött valóban tömegek állnak Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Valamivel kevesebb, mint fél év van hátra a választásokig, a közvélemény-kutatások eredményeiből pedig az látszik, hogy Magyar Péter pártjának támogatottsága stagnál, míg a Fidesz–KDNP egyre inkább erősödik.

 

Egyértelmű előnyben a Fidesz–KDNP

A Magyar Társadalomkutató mérései alapján a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját: a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra mérséklődött. 

A kormánypártok stabilitása megkérdőjelezhetetlen, a Fidesz–KDNP-re az aktív szavazó pártválasztók közel fele (47 százalék) adná le a voksát, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékon áll, és immár hónapok óta nem tudja ledolgozni a nyolc százalékpontos hátrányát. Ez egyértelműen a korábbi politikai lendület kifulladását mutatja. A kiábrándult tiszások elsősorban a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál (4 százalék) és a Mi Hazánknál (6 százalék) vigasztalódnak és találtak új politikai otthonra. 

A Demokratikus Koalíció viszont tovább gyengült: a Dobrev Klára vezette párt már csak kettő százalékon áll.

Forrás: Real-PR

Nem áll jól az ellenzék szénája

A Real-PR legutóbbbi felmérése is a fentieket erősíti, a legfrissebb méréseik szerint a Tisza Pártnak stagnál, 40 százalékon áll jelenleg a támogatottsága, kormánypártok viszont erősödtek a pártok versenyében. A kutatás rámutat, hogy míg a Fidesz–KDNP népszerűsége folyamatosan duzzad, úgy a baloldali pártok többsége a fennmaradásért küzd: Mi Hazánk Mozgalom még mindig a bejutási küszöbön, öt százalékon áll, a Demokratikus Koalíció viszont egyre távolodik tőle, két százaléknál mozog. A Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége tavaly november óta változatlan, továbbra is három százalékon áll.

A felmérés alapján így immár kilenc százalékpontos a kormánypártok előnye a biztos szavazók körében. – Ők azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába – fejtették ki, kiemelve, hogy 

az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz–KDNP, amely növelni tudta előnyét a megtorpanni látszó Tisza Párthoz képest szeptemberről októberre.

Ennek oka, hogy a kormánypártok két százalékpontos erősödése mellett stagnál Magyar Péter pártjának támogatottsága.

A Real-PR elemzése rámutat, amíg a Fidesz–KDNP növelte támogatottságát, Magyar Péter pedig egy helyben áll. A kutatásban a vidék–főváros tengelyét is vizsgálták, amelyben a hagyományosnak mondható tendenciák figyelhetők meg: – Budapesten a Tisza, vidéken a Fidesz őrzi első helyét. Budapesten a Tisza Párt 49, a Fidesz 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik, míg vidéken a kormánypártok 51 százalékon, Magyar Péter pártja pedig 38 százalékon áll – fejtették ki.

Forrás: XXI. Század Intézet

A XXI. Század Intézet felmérése is azt bizonyítja, hogy fél évvel a választások előtt magabiztosan vezet a Fidesz. A felmérésben megjegyzik, a mozgalmas nyarat egy viharos szeptember követett, a közéletben jól érződik, hogy közeleg a hajrá, minden napnak jelentősége lehet. A szervezet debütáló kutatásában a pártok versenyére fókuszálva arra keresték a válaszokat: a politikailag aktívak melyik pártra adnák a voksukat.

A kutatás azt mutatja, hogy vezet a Fidesz, és négypárti parlament alakulna.

A kutatás részleteiről elárulták: a politikailag aktívak 44 százaléka Fidesz-szavazó, 41 százalék szavazna a Tiszára, hét százalék a Mi Hazánk Mozgalomra és öt százalék a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra egy most vasárnapi országgyűlési választáson. A Demokratikus Koalíció nem jutna be a parlamentbe (3 százalék). Ez tehát a helyzet október elején, mintegy fél évvel a választás előtt. 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu