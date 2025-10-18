Tovább nőtt a Fidesz–KDNP tábora, Magyar Péter támogatottsága fogyóban van

Valamivel kevesebb, mint fél év van hátra a választásokig, a közvélemény-kutatások eredményeiből pedig az látszik, hogy Magyar Péter pártjának támogatottsága stagnál, míg a Fidesz–KDNP egyre inkább erősödik.

Egyértelmű előnyben a Fidesz–KDNP

A Magyar Társadalomkutató mérései alapján a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját: a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra mérséklődött.

A kormánypártok stabilitása megkérdőjelezhetetlen, a Fidesz–KDNP-re az aktív szavazó pártválasztók közel fele (47 százalék) adná le a voksát, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékon áll, és immár hónapok óta nem tudja ledolgozni a nyolc százalékpontos hátrányát. Ez egyértelműen a korábbi politikai lendület kifulladását mutatja. A kiábrándult tiszások elsősorban a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál (4 százalék) és a Mi Hazánknál (6 százalék) vigasztalódnak és találtak új politikai otthonra.

A Demokratikus Koalíció viszont tovább gyengült: a Dobrev Klára vezette párt már csak kettő százalékon áll.

Forrás: Real-PR

Nem áll jól az ellenzék szénája

A Real-PR legutóbbbi felmérése is a fentieket erősíti, a legfrissebb méréseik szerint a Tisza Pártnak stagnál, 40 százalékon áll jelenleg a támogatottsága, kormánypártok viszont erősödtek a pártok versenyében. A kutatás rámutat, hogy míg a Fidesz–KDNP népszerűsége folyamatosan duzzad, úgy a baloldali pártok többsége a fennmaradásért küzd: Mi Hazánk Mozgalom még mindig a bejutási küszöbön, öt százalékon áll, a Demokratikus Koalíció viszont egyre távolodik tőle, két százaléknál mozog. A Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége tavaly november óta változatlan, továbbra is három százalékon áll.

A felmérés alapján így immár kilenc százalékpontos a kormánypártok előnye a biztos szavazók körében. – Ők azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába – fejtették ki, kiemelve, hogy

az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz–KDNP, amely növelni tudta előnyét a megtorpanni látszó Tisza Párthoz képest szeptemberről októberre.

Ennek oka, hogy a kormánypártok két százalékpontos erősödése mellett stagnál Magyar Péter pártjának támogatottsága.