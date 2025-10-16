Kocsis MátényugdíjrendszerTisza

Kocsis Máté: Nem én mondom, hanem maguk a Tiszások + videó

Közösségi oldalán jelentkezett legfrissebb videójával a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 19:57
Kocsis Máté Forrás: Facebook
Nem én mondom, hanem maguk a Tiszások. Figyelj!

– kezdte videóját Kocsis Máté. 

A bejátszott videórészletben a Tisza Párt szakértője elmélkedik a nyugdíjak megadóztatásáról: 

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kellene, és jobban kellene csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat. Van egy bűvszó, amit a legtöbb ember nem ír, degresszió. Leegyszerűsítve mondom, hogy egy bizonyos olyan adegresszió, ami most is működik, nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat mondjuk plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Na most ezt a degressziót, ezt lehetne fokozni

– mondta a Tisza párt szakértője.

Kocsis Máté hozzátette: 

Először Tarr Zoltán az adóemeléssel, aztán meg ez az ürge a nyugdíjak megadóztatásával. Hát gratulálok! 

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: Facebook) 


