Amit Kocsis Máté nem kíván a Tisza-szavazóknak

Pártelnök ennyiszer nem verte még át a sajátjait.

Forrás: Facebook2025. 10. 07. 8:48
„Nem kívánom egyetlen Tisza-szavazónak se, hogy személyesen megismerje Magyar Pétert” – írta röviden közösségi oldalára a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté saját posztjához hozzászólásban hozzátette: pártelnök ennyiszer nem verte még át a sajátjait, azok meg ájuldoznak tőle.


