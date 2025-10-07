Amit Kocsis Máté nem kíván a Tisza-szavazóknak

„Nem kívánom egyetlen Tisza-szavazónak se, hogy személyesen megismerje Magyar Pétert” – írta röviden közösségi oldalára a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté saját posztjához hozzászólásban hozzátette: pártelnök ennyiszer nem verte még át a sajátjait, azok meg ájuldoznak tőle.