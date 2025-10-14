Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Koncz Zsófia: Ekkora támogatást még nem kaptak a családok

A kormány 2010 óta számos, a családokat érintő intézkedés bevezetésével komoly eredményeket tudott elérni. Európa legnagyobb adócsökkentési programjával, a családi adókedvezmény megduplázásával, a CSED és a GYED adómentességével és a lakhatási támogatásokkal nemzetközi szinten is példaértékűnek tartják a magyar kormányt.

2025. 10. 14.
Fejérdy Zsófia filmje hiánypótló, hiszen nemzetközi szinten, összefüggésében mutat rá, hogy mire vágynak a fiatalok a nyugati országokban, hogyan áll a gyermekvállalási kedv, valamint milyenek a demográfiai adatok – mondta Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a Sarkcsillag Alapítvány és a Batthyány Lajos Alapítvány közös szervezésében megvalósult Családügyi iránytű című dokumentumfilm bemutatóját követően kerekasztal-beszélgetésen.

Budapest, 2025. október 13. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) ülését követő sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. október 13-án. MTI/Bruzák Noémi
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Kiemelte, hogy 2010 óta a magyar kormányt – számos eredményének köszönhetően – már nemzetközi szinten példaértékűnek tartják, hiszen többek közt idén Magyarország elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, megduplázta a családi adókedvezmény összegét, a CSED és a GYED személyijövedelemadó-mentes lett, a lakhatási támogatások között szeptember elsejével elindult az Otthon Start program. Október elsejétől pedig új korszak kezdődött a három gyermeket nevelő édesanyák életében is, hiszen tíz nap alatt több mint negyvenezren igényelték a személyijövedelemadó-mentességet. Januárban a kétgyermekes édesanyák támogatásával folytatják a sort, majd a 30 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó mentességével bővítik a családok támogatását – sorolta.

Ekkora támogatást még soha nem kaptak korábban a magyar családok, mint most

 – hangsúlyozta az államtitkár, aki beszélt még az országos bölcsődei hálózat bővítéséről, a bölcsődés gyerekeket nevelő, valamint az egyszülős családok anyagi támogatásáról, és a lakhatást segítő CSOK, falusi CSOK, valamint a Babaváró programokról is.

Koncz Zsófia kiemelte, hogy egész Európa nagy kihívásokkal küzd a demográfia tekintetében, hiszen 2021 óta négymillió alatt van az Európai Unión belül a gyermekek születésének száma, és minden ország keresi erre a megoldást.

 A magyar példa fantasztikus, hiszen 2010-ben még az utolsó helyen álltunk a gyermekvállalási kedv tekintetében, a jelenlegi, legfrissebb Eurostat adatok szerint pedig a harmadik helyre ugrottunk előre, ami nagyon nagy dolog

 – emelte ki. Hozzátette: az elmúlt időszakban 19 tagállam esetében csökkent a gyermekvállalási kedv, nyolc esetében pedig növekedett, Magyarországon a legnagyobb arányban.

„Mindezt úgy értük el, hogy folyamatosan a magyar családok erősítésére fókuszáltunk” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy más uniós országokban még azzal együtt is nagy a probléma, hogy megnyitották a határaikat, Magyarország azonban migráció nélkül érte el ezt a növekedést.

„Mi a magyar családokat segítjük, rájuk fókuszálunk, és itt nem állunk meg. Ez a dokumentumfilm is azt bizonyítja, hogy jó úton haladunk. Most még egy új lendületet fognak kapni a magyar családok, hiszen 2026 a gyermeket nevelő családok éve lesz, ezért a magyar költségvetésben korábban nem látott mértékben, a GDP öt százalékával fogjuk támogatni a magyar családokat” – fűzte hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

