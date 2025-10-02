  • Magyar Nemzet
  Koncz Zsófia: Így igényelhetik a háromgyermekes édesanyák az szja-mentességet
Koncz Zsófia: Így igényelhetik a háromgyermekes édesanyák az szja-mentességet + videó

A háromgyermekes anyák a legegyszerűbben a munkáltatójuknál jelezhetik az adómentességet, a NAV-nak pedig a munkáltató jelzi majd a változást. Az adóhatóság tájékoztató levelet küld majd a cégeknek a tudnivalókról.

2025. 10. 02. 14:40
Fotó: Tomsickova Tatyana Forrás: Shutterstock
Október elseje óta adómentesek a háromgyermekes édesanyák, nekik sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Koncz Zsófia a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában elmondta, hogyan a legegyszerűbb és a leggyorsabb az adómentesség igénybevétele.

Budapest, 2025. október 1. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, az Idősek Tanácsa alelnöke az Idősek Tanácsának ülése előtt, az Idősek világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. október 1-jén. MTI/Soós Lajos
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, az Idősek Tanácsa alelnöke az Idősek Tanácsának ülése előtt, az Idősek világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. október 1-jén
Fotó: Soós Lajos / MTI

Az egyik lehetőség, ha az anyák a munkáltatójuk felé jelzik, hogy három gyermekük van, és jogosultak az adómentességre. Ebben az esetben a munkáltató intézi a NAV felé az adómentesség érvényesítését

– közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Koncz Zsófia jó hírnek nevezte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ehhez segítséget nyújt az édesanyáknak és a munkáltatóknak. A NAV honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, és a munkáltatóknak tájékoztató levelet is küld a legfontosabb tudnivalókról – sorolta.

– Ha pedig az édesanyák online szeretnék intézni, akkor szintén a NAV honlapján, azonosítást követően egy kattintással elérhetik az online nyomtatványkitöltő alkalmazásból a nyilatkozatot, amit online is beküldhetnek – mondta az államtitkár.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, aki még az októberi bér kiszámításáig nyilatkozik, már novemberben a megemelt fizetést kapja kézhez. Hozzátette: az adómentesség a gyermekek korától függetlenül a nagykorú gyermekek után is jár.

Az államtitkár a videója végén arra biztatott minden háromgyermekes anyát – fiatalokat és idősebbeket is –, hogy éljenek ezzel a hatalmas segítséggel, igényeljék az adómentességüket.

Mint megírtuk, az adócsökkentés akár 250 ezer háromgyermekes anyát érinthet. Egy háromszázezer forintot kereső anyának havonta körülbelül 45 ezer forinttal több, egy hatszázezret keresőnek kilencvenezer forinttal több, egy átlagbért keresőnek pedig több mint százezer forinttal több marad a zsebében, ami évente akár több mint egymillió forint pluszt jelent egy családnak. 2026-tól pedig a 40 év alatti kétgyermekes anyák is adómentességet kapnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


