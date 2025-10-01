Új korszak kezdődik: október elsejétől adómentesek a háromgyermekes édesanyák + videó

Az intézkedés független attól, hogy a háromgyermekes édesanyák hány évesek, ahogy attól is, hogy kicsik vagy már felnőttek a gyerekeik – jelezte Koncz Zsófia a videóban.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az adócsökkentés akár 250 ezer háromgyermekes anyát érinthet.

Az államtitkár közölte: egy háromszázezer forintot kereső anyának havonta körülbelül 45 ezer forinttal több, egy hatszázezret keresőnek kilencvenezer forinttal több, egy átlagbért keresőnek pedig több mint százezer forinttal több marad a zsebében, ami évente akár több mint egymillió forint pluszt jelent egy családnak.

A háromgyermekes édesanyák szja-mentességét igényelni úgy lehet, hogy egy adóelőleg-nyilatkozatot kell kitölteni a munkáltatónál vagy a NAV honlapján. Aki ezt októberben megteszi, már novemberben a megemelt fizetést kapja kézhez – tájékoztatott az államtitkár, megjegyezve, hogy a nyilatkozatot elég egyszer leadni.