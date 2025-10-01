Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

  Új korszak kezdődik: október elsejétől adómentesek a háromgyermekes édesanyák + videó
Koncz Zsófiaadómentességadócsökkentésszja-mentességédesanya

Új korszak kezdődik: október elsejétől adómentesek a háromgyermekes édesanyák + videó

Új korszak kezdődik: október elsejétől adómentesek a háromgyermekes édesanyák, mostantól nekik sem kell személyi jövedelemadót fizetniük – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalán. Koncz Zsófia hangsúlyozta: folytatódik Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja.

Forrás: MTI2025. 10. 01. 10:34
Mától minden háromgyermekes édesanya igénybe veheti az szja-mentességet (illusztráció) Forrás: Shutterstock
Az intézkedés független attól, hogy a háromgyermekes édesanyák hány évesek, ahogy attól is, hogy kicsik vagy már felnőttek a gyerekeik – jelezte Koncz Zsófia a videóban.

Budapest, 2025. szeptember 15. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Családügyi kerekasztal ülésén a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. szeptember 15-én. MTI/Bruzák Noémi
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az adócsökkentés akár 250 ezer háromgyermekes anyát érinthet.

Az államtitkár közölte: egy háromszázezer forintot kereső anyának havonta körülbelül 45 ezer forinttal több, egy hatszázezret keresőnek kilencvenezer forinttal több, egy átlagbért keresőnek pedig több mint százezer forinttal több marad a zsebében, ami évente akár több mint egymillió forint pluszt jelent egy családnak.

A háromgyermekes édesanyák szja-mentességét igényelni úgy lehet, hogy egy adóelőleg-nyilatkozatot kell kitölteni a munkáltatónál vagy a NAV honlapján. Aki ezt októberben megteszi, már novemberben a megemelt fizetést kapja kézhez – tájékoztatott az államtitkár, megjegyezve, hogy a nyilatkozatot elég egyszer leadni.

Aki nem így tesz, az májusban az adóbevallásban is érvényesítheti a kedvezményt, és akkor egy összegben kapja vissza a pénzt

– fűzte hozzá.

Jelezte, hogy ha még kiskorú gyermek is van a családban, sok édesanya egyetlen forint adót és járulékot sem fizet, vagyis a bruttó bér teljes egészében nettóként érkezik.

2026-tól a negyven év alatti kétgyermekes anyák is adómentességet kapnak, januártól pedig újabb ötven százalékkal emeljük a családi adókedvezményt is. Tehát 2026-ban is folytatódik Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, mert mi az adócsökkentés politikájában hiszünk, és nem az adóemelésekben, ellentétben azokkal, akik brüsszeli megrendelésre többszörös adóterheket akarnak rakni a magyar családokra

– fogalmazott Koncz Zsófia.

Borítókép: Mától minden háromgyermekes édesanya igénybe veheti az szja-mentességet (Forrás: Shutterstock)

 

