  • Mától nyilatkozhatnak a háromgyerekes anyák – a NAV megkönnyíti az igénybevételt
A NAV tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak a legfontosabb tudnivalókról.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 17:26
Lényegében már most is kétkulcsos a hazai adórendszer (illusztráció) Fotó: Balázs Attila MTI
Mától él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. A NAV segít a munkáltatóknak és az online megoldást választó édesanyáknak. Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni. Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amit online lehet beküldeni. 

Annak érdekében, hogy a háromgyermekeseknek járó kedvezmény igénybevételének a lehetősége minden édesanyához időben eljusson, a NAV tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak a legfontosabb tudnivalókról. Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. 

Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA). 

A munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás. Az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésre álló adatok automatikusan betöltődnek. Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak. 

Természetesen a kedvezmény soha semmilyen körülmények között nem veszhet el, akkor sem, ha valaki most nem nyilatkozik. Ebben az esetben a háromgyerekes anyáknak járó kedvezmény majd 2026-ban az szja-bevallásban érvényesíthető. A kétféle (a munkáltatónál leadandó papíralapú, valamint az ONYA-ban elérhető online verziójú) adóelőleg-nyilatkozat az alábbi linken érhető el: https://nav.gov.hu/fooldal-elemei/fooldali-csempek/online-nyomtatvanyok

 

