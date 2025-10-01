  • Magyar Nemzet
Batthyány-Strattmann László Alapítvány

Kőnig doki akcióban: hatékonyabbá teszik az alapítványt, amin keresztül a ritka betegségek gyógymódjait finanszírozzák

Gyorsabban hozzáférhetnek majd a gyógyszerekhez a betegek.

Kreft-Horváth Márk
2025. 10. 01. 22:02
– Az innovatív gyógyszerek és terápiák számának ugrásszerű növekedése új kihívások elé állította a Batthyány-Strattmann László Alapítványt, amely működése során 2600 engedélyt adott ki különleges kezelésre – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Azt írták: Az alapítvány tevékenységének köszönhetően elérhetővé váltak olyan terápiák (pl. törpenövés génterápiája, egyes onkológiai gyógyszerek), amelyre korábban nem volt mód az intézményi keretek közt. Az új készítmények miatt a benyújtott kérelmek elbírálása sokkal összetettebbé vált, ami csúszást is okozott az elbírálási folyamatban. 

– Jogos igénye azonban a magyar betegeknek és hozzátartozóiknak, hogy a lehető legmodernebb ellátáshoz férjenek hozzá, mégpedig a lehető legrövidebb idő alatt. 

A támogatásra szoruló betegek nem várhatnak hónapokat a döntésekre – mondta el Dr. Kőnig Róbert, a betegtájékoztatásért és betegelégedettségért felelős miniszterelnöki biztos. Az átlagos elbírálási idő csökkentése érdekében további működési forrást kapott az alapítvány, és a miniszterelnöki biztos három új intézkedést is javasolt a gyorsabb és hatékonyabb működést elősegítendő.

  • Többlet erőforrás az alapítványnak: humánerőforrás-bővítéssel hatékonyabb, gyorsabb ügyintézés érhető el.
  • 60 napos ügyintézési határidő bevezetése: minden újonnan beadott kérelem esetében kiszámítható, átlátható eljárás.
  • Digitális integráció felgyorsítása: az EESZT-hez való csatlakozás előkészítése már elindult az Egészségügyi Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.-vel, és ezt a folyamatot mielőbb le kell zárni, hogy az ügyintézés transzparens és könnyen nyomon követhető legyen.

A Kabinetiroda közleménye azzal zárul, hogy az Egészségügyi Államtitkárság és az Alapítvány kuratóriuma is támogatja a javaslatokat. A cél: a betegek gyorsabb, biztonságosabb és emberségesebb kiszolgálása. 

Ritka betegségek gyógyítására kaphatnak állami támogatást

A Batthány-Strattmann Alapítványt idén januárban jegyezték be. Az egyes méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások engedélyezése érdekében az Alapítvány célja a keret hatékony felhasználása, illetve, hogy orvostudományi kutatások eredményeit, valamint egészséggazdasági, méltányossági és szolidaritási érdekeket is figyelembe vevő döntések szülessenek, valamint, hogy külső forrásbevonás (pl.: állampolgárok adójának 1%-os SZJA felajánlása) is lehetővé váljon.

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

