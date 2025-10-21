Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Kőrösi KoppányBudapest Műhelyforgalomrakpart

Kosz, piszok Budapesten is: ezért nem működik Karácsony rakpartos ötlete + videó

A városépítészetnek megvannak a maga törvényei – figyelmeztet Kőrösi Koppány fejlesztéspolitikai szakértő. Mint mondja, a rakpart átalakítását forgalmi modellezés és érdemi egyeztetés nélkül vezette be a főváros, holott a közlekedési funkció megszüntetése megbénítja a várost, és hosszú távon is súlyos következményekkel járhat.

Gábor Márton
2025. 10. 21. 16:21
ILLUSZTRÁCIÓ Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
A városépítészetnek vannak vastörvényei. Ezek pedig azok, hogy amennyiben egy városi terület funkcióját meg akarjuk változtatni, azt kell megvizsgálnunk, hogy a jelenlegi funkciója elenyészett-e. Ha nem, meg tudjuk-e azt máshol úgy valósítani, hogy azzal ne okozzunk túlzott érdeksérelmet – jelentette ki lapunknak a Budapest Műhely alapítója, Kőrösi Koppány. A fejlesztéspolitikai szakértő kiemelte:

A rakpart esetén nem kérdés, hogy ha a közlekedési funkciót, azaz az észak–déli közlekedési tengelyt megszüntetjük, akkor a főváros forgalma megbénul-e. Ezt láthattuk a nyári szünet első heteiben, amikor közlekedési káosz lett úrrá Budapesten. Ezt az intézkedést a főváros vezetői nem gondolták végig, a forgalmat nem modellezték le. Józan, racionális szempontokat mellőzve úgy döntöttek, hogy egy új funkciót telepítenek a rakpartra. Csakhogy ez az új funkció nem tud  egyszerre működni a régivel. Tehát a rakpart nem tud egyszerre vigalmi negyed és közlekedési folyosó is lenni.

1/13 20250701 budapest lezart pesti alsorakpart havran zoltan magyar nemzet

Kőrösi problémának nevezte, hogy az érintettekkel semmilyen egyeztetést nem folytatott a főváros.

Önmagában az, hogy humanizáljuk a rakpartot, hogy ott létesüljenek kellemes kiülős helyek, jó ötlet. De kellő karbantartás, gondos gazda nélkül ezek a területek ugyanolyan gondozatlanok, elhanyagoltak lesznek, mint a főváros egyéb közterei

– emelte ki a fejlesztéspolitikai szakértő. Kőrösi Koppány erőteljesen kritizálta a fővárost, amiért a forgalom elpárolgásával számol a pesti alsó rakpart végleges lezárása kapcsán. 

Vágyvezérelt gondolkodás, hogy majd a forgalom elpárolog magától. Az eső sem eltűnik, amikor párolog: vízgőz lesz belőle, fülledt, kellemetlen, meleg levegő. Az autóforgalmat egyetlen módon lehet »párologtatni«, hogy átterelem valamilyen más eszközre a közlekedőket, például a tömegközlekedésre. Csakhogy jelen pillanatban a tendencia ennek pont a fordítottja. Jelen pillanatban a tömegközlekedés drasztikusan veszít az autósforgalom előnyére. Mert annyira rossz minőségű, kiszámíthatatlan ma – különösen a külső kerületekben – Budapesten a tömegközlekedés, hogy az emberek inkább átülnek az autóba, és vállalják azt, hogy a dugóban állnak órák hosszat, minthogy váltsanak

– zárta a beszélgetést Kőrösi Koppány. 

Nemrég egyébként a miniszterelnök is kitett egy videót arról, hogy szemetes, gazdátlan a pesti rakpart, holott a város legszebb részén húzódik. 

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője pedig azt fűzte hozzá: Budapesten sajnos meglátszik, hogy már hét éve Karácsony Gergely vezeti főpolgármesterként. 

Ismert, a fővárosi önkormányzat korábban a Budapest mindenkié program részeként döntött úgy, hogy lezárja az alsó rakpartot az autóforgalom elől, hogy a lakosok gyalogosan, kerékpárral vagy akár piknikezve vehessék birtokba a Duna menti sávokat. Ugyanakkor 

Karácsony azon állítása, hogy tízezrek éltek a lehetőséggel, messze nem igaz,

mert míg hétvégéken valóban megjelentek ott családok, futók és néhány kerékpáros, addig hétköznap a rakpart üresen tátongott – a 30-35 Celsius-fokos hőségben senki sem merészkedett ki a nap perzselte aszfaltra, így a Duna-part továbbra is kihasználatlan. 

 

Borítókép: A pesti alsó rakpart (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

