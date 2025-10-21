Kosz, piszok Budapesten is: ezért nem működik Karácsony rakpartos ötlete + videó

Nemrég egyébként a miniszterelnök is kitett egy videót arról, hogy szemetes, gazdátlan a pesti rakpart, holott a város legszebb részén húzódik.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője pedig azt fűzte hozzá: Budapesten sajnos meglátszik, hogy már hét éve Karácsony Gergely vezeti főpolgármesterként.

Ismert, a fővárosi önkormányzat korábban a Budapest mindenkié program részeként döntött úgy, hogy lezárja az alsó rakpartot az autóforgalom elől, hogy a lakosok gyalogosan, kerékpárral vagy akár piknikezve vehessék birtokba a Duna menti sávokat. Ugyanakkor

Karácsony azon állítása, hogy tízezrek éltek a lehetőséggel, messze nem igaz,

mert míg hétvégéken valóban megjelentek ott családok, futók és néhány kerékpáros, addig hétköznap a rakpart üresen tátongott – a 30-35 Celsius-fokos hőségben senki sem merészkedett ki a nap perzselte aszfaltra, így a Duna-part továbbra is kihasználatlan.