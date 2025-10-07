Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

DebrecenDebreceni Járási ÜgyészségDebreceni Járásbíróság

Külföldi férfi támadt a rendőrökre az egyik plázánál

Külföldi férfi támadt rendőrökre egy vidéki bevásárlóközpont kaszinója előtt, a vádlottat a Debreceni Járásbíróság jogerősen 1 év 4 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és három évre kiutasította Magyarország területéről – tájékoztatott Központi Nyomozó Főügyészség.

Forrás: MTI2025. 10. 07. 12:36
bilincs
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleményben azt írta, a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára három napon belül bíróság elé állították és jogerősen elítélték az őrizetben lévő vádlottat. A vád szerint az ír fiatal október 2-án délután bódult állapotban jelent meg egy vidéki plázában található kaszinó bejáratánál, ahonnan korábbi agresszív magatartása miatt kitiltották, ezért a biztonsági őrök nem engedték be. Emiatt 

konfliktus alakult ki a férfi és a kaszinó személyzete között, akik rendőri segítséget hívtak.

A helyszínre érkező rendőrökkel a férfi nem működött együtt, trágár kijelentéseket kiabálva verekedésre szólította fel őket, miközben ökölbe szorított kezével többször a levegőbe ütött. A férfi ellenállását a szolgálati kutya jelenléte sem törte meg. A férfi, a vele szemben testi kényszert alkalmazó rendőrök ruházatát rángatni kezdte, majd – a kezében lévő kulcscsomóval úgy, hogy az ujjai közé szorított kulcsok hegyes végeit eközben szúrásra használta – egyiküket ököllel többször megütötte.

Debreceni Járásbíróság Forrás: Google

A férfi ezután levette a pólóját és félmeztelenül újra verekedni hívta a rendőröket, a kulccsal a kezében ütéseket imitált, ezzel a felszólításokat követően sem hagyott fel, és a kutya fejére is ráütött.

A férfi ellenállását végül a szolgálati kutya segítségével törték meg, ezt követően az elkövetőt megbilincselték. A zúzódásos, könnyebb sérüléseket szenvedő rendőr magánindítványt terjesztett elő.

A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki. A bűncselekményt beismerő férfit az ügyészség a büntetőeljárási törvény eljárásgyorsító intézkedéseit alkalmazva az elkövetéstől számított 72 órán belül a Debreceni Járásbíróság elé állította.

A bíróság a váddal egyezően elítélte a férfit és egyetértett a nyomozó ügyészség tárgyaláson előterjesztett büntetési indítványával is, így a vádlottat 1 év 4 hónap, három év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és

 három évre kiutasította Magyarország területéről. 

Az ítélet jogerős. A férfi ellen kábítószer birtoklásának vétsége miatt a Debreceni Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu