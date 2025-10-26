Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságépületholttest

Lakástűzben vesztette életét egy férfi

Kigyulladt egy nyaralóépület Szentmártonkátán, a tűzoltók oltás közben egy középkorú férfi holttestére bukkantak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 18:45
Illusztráció Fotó: lovelyday12 Forrás: Shutterstock
Kigyulladt egy nyaralóépület Szentmártonkátán, a tűzoltók oltás közben egy középkorú férfi holttestére bukkantak –  közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap.

steyr 13 s 23 hungarian fire truck works at budaörs airport on 21st june 2025
Fotó: PeteConrad/Shutterstock

A tájékoztatás szerint

 kora délután érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Pest vármegyei településen kigyulladt egy épület, amelyben robbanás is történt. A Borjújárás dűlőn lévő, életvitelszerűen lakott, hatvan négyzetméteres nyaraló teljes terjedelmében égett. A tűzeset során két, tíz év alatti gyermek könnyebben megsérült

 –tették hozzá.

A tűz pontos keletkezési okának feltárására a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít – közölték.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

