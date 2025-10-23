Lázár Jánosbéke1956-os forradalom

Lázár János: Mindig van, aki a saját fajtáját is elárulja, akár a gyermekei anyját is

Hamarosan válaszút elé állít a történelem – hívta fel a figyelmet Lázár János az 1956-os forradalom évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen. Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, a 2010-es békés forradalom eredményeit most megint egy újabb szabadságharccal kell megvédeni árulóktól és idegen gazdáiktól.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 23. 9:47
Fotó: Kiss Dániel Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Óriási változás készül a világban – hívta fel a figyelmet Lázár János Bonyhádon, az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen. Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, hamarosan a történelem, amelyben élünk, válaszút elé állít mindannyiunkat.

Bonyhád, 2025. október 22. Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen 2025. október 22-én. MTI/Kiss Dániel
Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen 2025. október 22-én
Fotó: Kiss Dániel/MTI

Lázár János a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban rendezett eseményen hozzátette: „ez ma már nem döntés kérdése, az viszont igen, hogy mi, magyarok 2025-ben és 2026-ban melyik irányt választjuk”.

Nagy a felelősség, unokáink is nyögni fogják választásunkat vagy hálával emlegetik döntésünket

– tette hozzá.

A választási lehetőségekről azt mondta: „alávetettség vagy függetlenség, felfordulás vagy visszatérés a nyugodt gyarapodáshoz, káosz vagy rend”.

A miniszter beszélt arról is, hogy 1956-ban Bonyhádon sokan hősiesen küzdöttek, a város a tolnai és baranyai ellenállás, szabadságharc fontos pontja volt.

Akkor ez a forradalom kegyetlen gyorsasággal, november 5-én elbukott, „mert mindig van, aki a saját fajtáját is elárulja, akár a gyermekei anyját is. Mindig akad egy áruló, akit a birodalmi központban választanak ki és bíznak meg a feladattal” – fogalmazott.

Akkoriban – folytatta – Kádár Jánosnak hívták az árulót, aki feladatot kapott, és azt tűzzel, vassal teljesítette: eltakarította az útból 1956 örököseit, bábkormányt alakított, és a szovjet birodalom embereként irányította az országot évtizedeken át. Nem a magyarok érdekeit képviselte, hanem a „kommunista unió” akaratát a magyarok érdekeivel szemben. Jobb családokban ezt hazaárulásnak hívják – jegyezte meg.

Azt mondta, Kádár sokak szemében népszerű volt, de az árulóknak éppen az a dolguk, hogy másnak mutassák magukat, mint amilyenek valójában, magyarnak, miközben idegen érdekeket szolgálnak, békeszeretőnek, miközben erőszakosak, a nép emberének, miközben egy nagy birodalom képviselői.

Lázár János kiemelte, hogy ez a tanulság ma újra fontos. „Szokás azt mondani, hogy az elárult 1956 csak 1989–90-ben tudott győzedelmeskedni, Magyarország csak akkor tudott szabaddá és függetlenné válni, de a rendszerváltás csalódást okozott a magyaroknak, mert azt is elárulták, elszabotálták és elprivatizálták azok, akik sokkal inkább voltak november 5. örökösei, mint október 23-áé” – tette hozzá.

A miniszter kiemelte, ezért volt olyan felszabadító érzés, amikor 2010-ben egy újabb forradalommal, „fülkeforradalommal” az ország szinte egy emberként mondta ki, hogy elég volt a Gyurcsány-korszakból. Megfogalmazása szerint 2010-ben a pesti srácok, a bonyhádi forradalmárok szellemi örökösei kaptak felhatalmazást arra, hogy befejezzék az ellopott rendszerváltást.

A 2026-os országgyűlési választásra utalva Lázár János azt mondta, „a 2010-es békés forradalom eredményeit most megint egy újabb szabadságharccal kell megvédeni árulóktól és idegen gazdáiktól, szerencsére nem fegyverrel, hanem tollal, két egymást metsző vonallal jövő áprilisban”.

A miniszter szerint „újra van választásunk”, mert a magyar történelemben többnyire nem volt, legtöbbször mások és máshol döntöttek rólunk és helyettünk, mint 1956 októbere előtt, és 1956 novembere után.

„Van mit megvédenünk, és megint van kitől megvédenünk” – jelentette ki.

Közölte, a legújabb áruló nem a magyar érdekeket érvényesíti az új birodalmi központban, hanem a birodalmi érdekeket próbálja érvényesíteni Magyarországon, hiszen ez a küldetése, feladata, „ezzel bízták meg, erre képezték ki”.

Beszélt arról is, hogy a függetlenség elvesztése nem elvont probléma, hanem hétköznapi veszély minden polgártársunknak. A szomszédunkban dúló háború is konkrét hatással van minden bonyhádi életre. A háború támadás alatt lévő rezsicsökkentést, magasabb élelmiszerárakat, lassuló gazdaságot, míg a béke évről évre fokozatos gyarapodást, növekvő béreket, épülő lakásokat, javuló szolgáltatásokat jelent – mondta.

Hangsúlyozta, a magyarok számára a béke nemzeti érdek. Úgy vélekedett, a hetven évvel ezelőtti események és a jelen közötti különbség az, hogy ma már nem kell elfogadnunk, hogy egy nemzeti szabadságharcnak szükségszerűen el kell buknia. Különbséget tudunk tenni jó és rossz, áruló politika és nemzeti érdekérvényesítés között.

„Béke és függetlenség, biztonság és gyarapodás, ez volt az ’56-osok álma a hazájukról. Ezt az álmot most mi, az ’56-osok szellemi örökösei válthatjuk valóra. Ne hagyjuk, hogy bárki ebben megakadályozzon bennünket!” – zárta beszédét Lázár János.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Kiss Dániel)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Tényleg mindig van lejjebb

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter ezúttal a külhoni magyar gyerekeket vette célba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.