Lázár János: Mindig van, aki a saját fajtáját is elárulja, akár a gyermekei anyját is

Óriási változás készül a világban – hívta fel a figyelmet Lázár János Bonyhádon, az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen. Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, hamarosan a történelem, amelyben élünk, válaszút elé állít mindannyiunkat.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen 2025. október 22-én

Fotó: Kiss Dániel/MTI

Lázár János a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban rendezett eseményen hozzátette: „ez ma már nem döntés kérdése, az viszont igen, hogy mi, magyarok 2025-ben és 2026-ban melyik irányt választjuk”.

Nagy a felelősség, unokáink is nyögni fogják választásunkat vagy hálával emlegetik döntésünket

– tette hozzá.

A választási lehetőségekről azt mondta: „alávetettség vagy függetlenség, felfordulás vagy visszatérés a nyugodt gyarapodáshoz, káosz vagy rend”.

A miniszter beszélt arról is, hogy 1956-ban Bonyhádon sokan hősiesen küzdöttek, a város a tolnai és baranyai ellenállás, szabadságharc fontos pontja volt.

Akkor ez a forradalom kegyetlen gyorsasággal, november 5-én elbukott, „mert mindig van, aki a saját fajtáját is elárulja, akár a gyermekei anyját is. Mindig akad egy áruló, akit a birodalmi központban választanak ki és bíznak meg a feladattal” – fogalmazott.

Akkoriban – folytatta – Kádár Jánosnak hívták az árulót, aki feladatot kapott, és azt tűzzel, vassal teljesítette: eltakarította az útból 1956 örököseit, bábkormányt alakított, és a szovjet birodalom embereként irányította az országot évtizedeken át. Nem a magyarok érdekeit képviselte, hanem a „kommunista unió” akaratát a magyarok érdekeivel szemben. Jobb családokban ezt hazaárulásnak hívják – jegyezte meg.

Azt mondta, Kádár sokak szemében népszerű volt, de az árulóknak éppen az a dolguk, hogy másnak mutassák magukat, mint amilyenek valójában, magyarnak, miközben idegen érdekeket szolgálnak, békeszeretőnek, miközben erőszakosak, a nép emberének, miközben egy nagy birodalom képviselői.

Lázár János kiemelte, hogy ez a tanulság ma újra fontos. „Szokás azt mondani, hogy az elárult 1956 csak 1989–90-ben tudott győzedelmeskedni, Magyarország csak akkor tudott szabaddá és függetlenné válni, de a rendszerváltás csalódást okozott a magyaroknak, mert azt is elárulták, elszabotálták és elprivatizálták azok, akik sokkal inkább voltak november 5. örökösei, mint október 23-áé” – tette hozzá.