Leállt a BudapestGO alkalmazás

Lapunk egyik munkatársa a reggeli órákban igyekezett bemutatni a jegyét a BudapestGO applikáción keresztül a Budapesti Közlekedési Központ egyik jegyellenőrének. Azonban váratlan hiba miatt nem járt sikerrel, miközben az applikáció folyamatosan az alábbi hibaüzenetet mutatta:

Forrás: Magyar Nemzet

Szerencsére a jegyellenőr már korábban is találkozott a problémával, így munkatársunk megúszta büntetés nélkül. Ezen felbuzdulva lapunk munkatársa levelet írt a Budapesti Közlekedési Központnak. A szervezet válaszában kiemelte,

a BudapestGO rendszerében tapasztalt hiba reggel 7 óra után jelentkezett, kijavításán már dolgoznak a szakemberek. A jegy- és bérletvásárlás, valamint a korábban megvásárolt jegyek és bérletek használata jelenleg nem lehetséges. A járművezetők és az ellenőrök tudnak a hibáról, annak elhárításáig ügyfeleink türelmét és megértését kérjük.

Emellett a szervezet ígéretet tett arra, hogy amennyiben elhárítják a problémát, arról tájékoztatják a lapunkat.

Frissítés: Cikkünk megjelenését követően a BKK arról tájékoztatta lapunkat, hogy nem sokkal 9:30 perc után a BudapestGO-ban tapasztalt hiba elhárult, az alkalmazás ismét zavartalanul működik.