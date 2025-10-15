Vége a bliccelésnek: aki lóg, sokat fog fizetni

Az ország- és vármegyebérletekre épülő új tarifarendszerrel azonban nemcsak olcsóbbá vált a MÁV-csoport járatain az utazás, de a jegy- és bérletvásárlás is jóval egyszerűbb lett, hiszen az országszerte telepített jegykiadó automatákon túl már a mobiltelefonos applikációinkon keresztül is bárhol és bármikor megvásárolhatók a kedvező árú jegyek vagy bérletek – közölte a MÁV. A büntetés szigorú lesz, aki lóg, magas pótdíj megfizetésére számíthat.

Élesedik a pótdíj rendszer a MÁV járatain, aki bliccel, sokat fizet. Fotó: MTVA/Jászai Csaba

A fejlesztést követően tehát – a budapesti, helyi közlekedéshez és a HÉV-hez hasonlóan – a MÁV-csoportnál is egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege annak, aki a könnyen és olcsón megvásárolható jegy vagy bérlet hiányában kezdi meg az utazását (és nem jogosult ingyenes utazásra).

Az egységes pótdíjazási gyakorlat „éles” bevezetését minden idők leghosszabb türelmi időszaka és figyelemfelhívó kampánya előzte meg. Több mint egy teljes éven keresztül nem érvényesítették a fedélzeten a jogszabály szerinti új pótdíjösszeget, és minden érintett állomáson, megállóhelyen tájékoztató anyagokon figyelmeztették az utasokat.

Mennyi a pótdíj a vonaton?

A felkészülési időszak október 16-án lejár. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni az egyre ritkábbá váló – kétszáz utasból mindössze egyet érintő – bliccelésnél. A pótdíjfizetés valóban egyre kevesebbeket érint, azt követően ugyanis, hogy az utazás olcsóbbá vált, és kényelmesebb lett a jegyek, bérletek megvásárlása, érezhetően csökken a bliccelők száma is: ma már csupán az utasok mintegy fél százaléka követ el ilyen szabálytalanságot. Az érvényes módon utazók több mint fele pedig ma már az önkiszolgáló csatornákat választja a jegyvásárláshoz, illetve rengetegen tértek át a vármegye- és országbérletekre.

Érdemes megjegyezni, ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet.

Egységes pótdíj fedélzeten és harminc napon belül: 25 ezer forint.

A zónán belüli utazáskor egységesedett tehát a pótdíj összege, illetve kivezetik a korábbi mérsékelt összegű, „fedélzeti” pótdíjat, így a zónában jegy nélkül felszállók a vonatokon már egységesen 25 ezer forintos pótdíj megfizetésével válthatnak menetjegyet.

Az utólagosan rendezett pótdíj összege tavaly decembertől harminc napon belül befizetve ugyancsak 25 ezer forint lett, harminc napon túl pedig ötvenezer forintra változott.

