Magyarország csatlakozik a legnagyobb európai szuperszámítógéphez

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat stratégiai vezetésével létrejött és a HUN-REN SZTAKI által vezetett HunAIFA konzorcium elnyerte a EuroHPC AI Factory Antenna programjának támogatását – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a HUN-REN. A program célja, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges ökoszisztémákat kiépítse a már meglévő szuperszámítógépes kapacitások köré.

A Julich szuperszámítógép (Forrás: HUN-REN)

A HUN-REN Központ vezetése és a HUN-REN SZTAKI koordinációjával, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Neumann Technológiai Platform részvételével létrejött konzorcium sikeres pályázata által mind a hazai kutatók, oktatók, fejlesztők, mind az innovatív vállalkozások, mind pedig az állami szféra intézményei mostantól

ugyanazokhoz a korszerű AI-eszközökhöz és legfejlettebb szuperszámítógépes infrastruktúrákhoz férhetnek hozzá, mint Európa legversenyképesebb szereplői.

– Ez a siker egyértelmű jelzés arra, hogy a magyar tudomány, technológia és ipar közös munkája versenyképes nemzetközi szinten is. A győzelem lehetővé teszi, hogy a hazai kutatók és fejlesztők a legkorszerűbb infrastruktúrán dolgozzanak, és bekapcsolódjanak abba az európai tudáshálózatba, ahol a mesterséges intelligencia és a szuperszámítástechnika együtt formálja a jövőt a társadalom javára – mutatott rá Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója.

Az ezer petaflops teljesítményű szuperszámítógép másodpercenként ezerbilliárd számítást végez,

ami mintegy kétszázszorosa a jelenlegi legnagyobb hazai kapacitásnak. A kiemelten támogatott szektorok a Neumann János-programot és a megújult Mesterségesintelligencia-stratégiát figyelembe véve az egészségügy, energetika, mezőgazdaság, gyártástechnológia és autonóm rendszerek. Ez utóbbi kapcsán a HunAIFA-projekt a ZalaZONE-nal működik együtt.

– Egy rendkívül erős, egymás kompetenciáit kiegészítő konzorcium munkájának eredménye ez a stratégiai jelentőségű pályázati siker, amely lehetőséget teremt arra, hogy a mesterséges intelligencia, az informatikai kutatási infrastruktúrák és technológiatranszfer területén megszerzett eddigi képességeinket és tapasztalatainkat – a Jülichi Szuperszámítógép Központtal partnerségben – tovább bővíthetjük, és azok így széles körben hasznosulhatnak hazánkban is – mondta Lovas Róbert (HUN-REN SZTAKI), a hazai AI Factory Antenna konzorciumvezetője.

A HunAIFA-projekt hároméves időtávra tervez, és mintegy tízmillió eurós költségvetéssel rendelkezik.

A sikeres pályázat eredményeként Budapest és a HUN-REN kutatóhálózata Közép-Európa egyik legjelentősebb AI- és HPC-szereplőjévé válhat hosszabb távon a partnerségek bővítésével, amellyel megerősíti Magyarország pozícióját az európai digitális átállásban.