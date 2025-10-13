Digitális híd jön létre Nyugat-Balkán és Európa között

A Tiranában rendezett EU–Nyugat-Balkán Beruházási Fórumon az Európai Bizottság, a GÉANT és a 4iG-csoport közös nyilatkozatot írt alá hétfőn, amelyben megerősítették elkötelezettségüket a biztonságos, nagy kapacitású digitális infrastruktúra fejlesztése, valamint az uniós kapcsolatok erősítése mellett a Nyugat-Balkán térségében.

A nyilatkozatban az uniós partnerek támogatásukról biztosították az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) tenger alatti adatkábel-beruházást, valamint a projekthez kapcsolódó és most bejelentett regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését.

A két beruházás együttesen új digitális hidat hoz létre a Nyugat-Balkán és Európa vezető adatközpontjai között, alacsony késleltetésű, nagy kapacitású és biztonságos adatkapcsolatot biztosítva.

„Amikor három éve megérkeztünk Albániába, egy mottót választottunk, amely ma is érvényes: hidakat építünk” – mondta Fekete Péter, a 4iG-csoport vezérigazgatója. „Az EAGLE az egyik legjelentősebb ilyen kezdeményezés, amely közelebb hozza a nemzetközi adatkapacitásokat a helyi piacokhoz, és összeköti az adatközpontokat, a felhőszolgáltatásokat és a teljes digitális ökoszisztémát Afrika, a Közel-Kelet, valamint a Nyugat-Balkán és az európai unió országai között.

– Az Európai Bizottság és a GÉANT támogatása egyértelmű visszajelzés, hogy ezek a projektek az Európai Unió számára is stratégiai jelentőségű beruházások, amely egyben megerősíti a nyugat-balkáni régió szerepét is a kontinens digitális jövőjében

– mondta.

Az Európai Bizottság bővítési és keleti szomszédsági főigazgatósága (DG ENEST) zászlóshajó-projektként üdvözölte az EAGLE-kezdeményezést, amely összhangban áll az EU Digitális évtized 2030, a Global Gateway stratégia, valamint az EU Nyugat-Balkán Növekedési terv célkitűzéseivel. A tervezett szárazföldi gerinchálózat javítja a kapcsolódási minőséget, csökkenti a költségeket, erősíti a kutatási és oktatási hálózatokat, és alapot teremt az innováció, a mesterségesintelligencia-alkalmazások és a startup-ökoszisztéma fejlődéséhez a régióban. A projekt megvalósítása összhangban áll az EU 5G kiberbiztonsági törekvéseivel, biztosítva a digitális hálózatok biztonságát és ellenálló képességét a térségben.