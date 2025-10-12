  • Magyar Nemzet
Magyar Atlantisz: a Balaton nyelhetett el egy falut, műholdképek is bizonyítják + fotó

Érdekes párhuzamokat lehet felfedezni hazánk, és Atlantisz története között.

2025. 10. 12. 14:51
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Most újra felcsillant a remény: a Kanári-szigetek közelében, sonar-képeken feltűnő formációk szerint megtalálhatták a tenger mélyére süllyedt Atlantiszt – hívta fel a figyelmet a Veol. A hírportál azonban emlékeztetett: Magyarországon is él egy legenda, amely a Balaton mélyén keres hasonlóságot a mítosszal. Mint írták, a krónikák szerint a 13. században a tihanyiak a mongol támadásoktól tartva duzzasztógátat emeltek a Sió völgyében, így a Balaton vízszintje öt méterrel megemelkedett. A hullámok elnyelték Lostát, ahogy Atlantiszt is a regényben, de a mondák szerint az apátság megmenekült. 

Bendefy László illusztrációja / a Sentinel-2 műhold fotója a Balatonról (Forrás: Veol)

A hírportál felhívta a figyelmet a Sentinel–2 műhold december 3-án rögzített felvételére, amelyet ha összevetünk a történelmi térképpel, új részletek derülne ki: a két kép párhuzamos elemzésével vízrajzi anomáliák és sekély mintázatok tűnnek fel Tihany és Zamárdi között, pontosan azon a területen, ahol a krónikák Losta falu nevét említik. 

Mint írták, a tudomány még óvatos a következtetésekkel, de meg van rá az esély, hogy a magyar Atlantisz talán tényleg ott pihen a Balaton hullámai alatt. A témáról részletesebben a Veol hasábjain olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


