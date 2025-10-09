  • Magyar Nemzet
  Már ilyen is van: 42 magyarországi hotel szerepel a Michelin Guide első hazai szállodai válogatásában
Már ilyen is van: 42 magyarországi hotel szerepel a Michelin Guide első hazai szállodai válogatásában

Ez az elismerés új szintre emeli a magyar turizmus nemzetközi megítélését. Mutatjuk a listát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 15:27
A Four Seasons Hotel Gresham Palace hallja. Forrás: fourseasons.com
„Megvannak az első hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítések: a hotelek legértékesebb elismerésének – a szállodaipar Michelin-csillagának – számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti, közülük ketten mindjárt két kulcsot érdemeltek ki, míg 29 hotel a Michelin által ajánlott helyszínek nívós listájára került fel” – ismerteti a Visit Hungary az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza így már összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet. Ez az eredmény régiós szinten is kiemelkedő, egyúttal magas szintű elismerése a hazai szállodaszektor fejlődésének.

A Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest) kétkulcsos minősítést kapott, a következő 11 kiváló hotel pedig egykulcsos minősítést tudhat magáénak: Anantara New York Palace Budapest, Dorothea Hotel (Budapest), Hotel Clark Budapest, Kimpton Bem Budapest, Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest), Párisi Udvar Hotel Budapest, Verno House (Budapest), W Budapest, Botaniq Castle of Tura, Hotel Petit Bois (Balatonfüred), valamint Platán Manor (Tata).

A tájékoztatás szerint 29 hazai szálloda szerepel továbbá a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között: 

Natura Hill Zebegény, Pest-Buda Design Hotel (Budapest), Aria Hotel Budapest, Kástu by Pajta (Őriszentpéter), Hotel Rum Budapest, Baltazár Budapest - Boutique Hotel, Hotel Collect, Andrássy Kúria & Spa (Tarcal), Lua Resort (Balatonfüred), Al Habtoor Palace Budapest, Aurea Ana Palace (Budapest), Hotel Vinifera Wine & Spa (Balatonfüred), Minaro Hotel Tokaj, BoHo Hotel Budapest, Avalon Resort & Spa (Miskolctapolca), Palatinus Boutique Hotel (Pécs), Hotel Gin Budapest, Mandilla (Köveskál), Sirius Hotel (Keszthely), Le Primore Hotel & Spa (Hévíz), Viale Boutique Hotel (Villány), Natur Lodge Tiszafüred, Noir Hotel (Szeged), Art Hotel Szeged, Riva Prestige Hotel (Szeged), Turul Boutique Rooms & Apartment (Szarvas), Mövenpick Balaland Resort Lake Balaton (Szántód), H11 Rooms (Esztergom) és az 1552 Boutique Hotel (Eger).

A világ vezető éttermi kalauza idén először díjazta a magyarországi hoteleket Michelin Key minősítéssel. A rendszer a szállodák Michelin-csillagának számít, és a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el.

A Michelin Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de Michelin-kulcsokat először ítéltek oda hazai szálláshelyeknek. A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a közleményben kiemelte: az elismerés új szintre emeli a magyar turizmus nemzetközi megítélését. A Michelin Key-díjak nemcsak a kitüntetett hotelek számára jelentik a kiválóság visszaigazolását, hanem Magyarország turisztikai márkáját is erősítik. 

