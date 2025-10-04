Rendkívüli

Magyar Péter ismét egy kórházat akart botrányba keverni, Takács Péter tette helyre

„Ha valamit a jó képességeiddel rendesen elszúrsz, azonnal valamilyen kórházi botránnyal akarsz terelni” – reagált közösségi oldalán az egészségügyi államtitkár Magyar Péter azon vádaskodására, miszerint a szombathelyi Markusovszky Kórház egy részében négy napja nincs ivóvíz. Az államtitkár felhívta a figyelmet a kórház közleményére, amelyben leszögezik: minden ami történik, a betegek biztonságát szolgálja.

Magyar Nemzet
Forrás: Vaol2025. 10. 04. 18:12
A szombathelyi Markusovszky-kórház rovására próbált botrányt csinálni Magyar Péter szombaton – hívta fel a figyelmet a Vaol. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, korábban Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár szombaton reggel a Tisza Párt egészségügyi konferenciájának szervezéséről írt kritikus véleményt, rámutatva arra: az ellenzéki párt egy konferenciát sem tud sikerrel megrendezni. 

Magyar Péter közösségi oldalán reagált a szombathelyi Markusovszky-kórházat is megemlítve: „A szombathelyi Markusovszky Kórház egy részében négy napja nincs ivóvíz. Eközben Takács Péter a Facebookon gyűlölködik és uszít, valamint a háziorvosokat gyalázza” – közölte. Takács Péter szombat délután újabb posztot tett közzé, amiben Magyar Péternek azt üzente:

Tudod, Péter, azt szeretem benned legjobban, hogy ha valamit a jó képességeiddel rendesen elszúrsz, azonnal valamilyen kórházi botránnyal akarsz terelni

– kezdte bejegyzését, majd később úgy folytatta: „Szóval te egy csőtörés elhárítása után mindenféle mintavételezés nélkül újranyitnád a vizet egy kórházban, Mekk mester? Mit neked betegbiztonság! A kórházakat is olyan éles elmével irányítanád, mint a repteret!?”

Az államtitkár felhívta a figyelmet a kórház közleményére, amelyben leszögezik: minden ami történik, a betegek biztonságát szolgálja.

A mintavételezés a csőtörés elhárítása után megtörtént, ha a tenyésztés eredménye negatív, hétfőn a tisztiorvos feloldja a korlátozást. Mert így működtetnek egy kórházat azok, akik értenek hozzá és felelősséget vállalnak a betegekért. Az öngól is gól, Elvtárs

– írta Takács Péter.

A Markusovszky-kórház közleményét a Vaol cikkében olvashatja el. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube)


